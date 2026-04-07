Украину накроет новая порция холода: как изменится погода завтра и где будут заморозки

От чего будет зависеть погода завтра

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет обусловливать тыловая часть циклона (с центром - к востоку от нашей территории).

Кроме того, на высотах будет находиться холодная воздушная масса.

Она будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".

Что будет с осадками и ветром в Украине

Погода по Украине завтра ожидается облачная, с прояснениями.

Прогнозируют также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.

В Карпатах - небольшой снег.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с:

в западных областях;

в Винницкой области;

в Житомирской области.

Чего ждать от температуры воздуха

Температура воздуха по Украине ближайшей ночью ожидается около 1-6 градусов тепла.

"На поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0-3°C", - сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Днем прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем - около 0-3 градусов мороза.

Прогноз погоды по Украине на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 8 апреля также будет облачной, с прояснениями.

Ожидается также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

в Киеве - около 1-3 градусов тепла;

по области - от 1 до 6 градусов тепла (на поверхности почвы - заморозки 0-3°C).

Температура воздуха днем: