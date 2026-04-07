RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украину накроет новая порция холода: как изменится погода завтра и где будут заморозки

17:24 07.04.2026 Вт
2 мин
Местами вероятен дождь и даже мокрый снег
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра будет облачная, но с прояснениями (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украину продолжает заходить холодный воздух с севера, который существенно портит апрельскую погоду. Синоптики предупреждают не только об осадках, но и об опасных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

От чего будет зависеть погода завтра

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет обусловливать тыловая часть циклона (с центром - к востоку от нашей территории).

Кроме того, на высотах будет находиться холодная воздушная масса.

Она будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".

Что будет с осадками и ветром в Украине

Погода по Украине завтра ожидается облачная, с прояснениями.

Прогнозируют также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.

В Карпатах - небольшой снег.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с:

  • в западных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Житомирской области.

Чего ждать от температуры воздуха

Температура воздуха по Украине ближайшей ночью ожидается около 1-6 градусов тепла.

"На поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0-3°C", - сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Днем прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем - около 0-3 градусов мороза.

Прогноз погоды по Украине на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 8 апреля также будет облачной, с прояснениями.

Ожидается также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 1-3 градусов тепла;
  • по области - от 1 до 6 градусов тепла (на поверхности почвы - заморозки 0-3°C).

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 6-8 градусов тепла;
  • по области - от 4 до 9 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, почему Украину накрыло резкое похолодание (с заморозками и мокрым снегом) и потеплеет ли к Пасхе.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеПогода на деньКлиматологМетеоролог