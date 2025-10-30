UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну "накриє" небезпечний вітер: які області у зоні ризику й чого чекати в Києві (карта)

Українців у багатьох областях попередили про сильні пориви вітру (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили, що сьогодні до кінця доби та впродовж завтрашнього дня у багатьох областях України ймовірні небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях України вітер може бути небезпечним

Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища в Україні ймовірні:

  • до кінця поточної доби - четверга, 30 жовтня;
  • впродовж наступної доби - п'ятниці, 31 жовтня

Так, пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с прогнозують:

  • у більшості західних областей;
  • у більшості північних областей;
  • у Вінницькій області.

В яких областях України прогнозують пориви вітру (карта: facebook.com/UkrHMC)

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних підприємств;
  • роботи будівельних підприємств;
  • роботи комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з вітром у Києві та Київській області

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що по території столиці та Київської області також можливі небезпечні метеорологічні явища.

"До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - попередили фахівці УкрГМЦ.

Попередження для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомили (з огляду на прогнозовані погодні умови), що фахівці закликають громадян під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби - сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними транспортні засоби.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.

У ситуації, коли падіння дерев або гілок загрожує життю, звертатись потрібно до рятувальників за номерами:

  • або 101;
  • або 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей необхідно негайно телефонувати за номером 103.

Насамкінець у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків, громадянам радять звертатися за номером: 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху - ЦОДР).

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).

Дещо згодом метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів в останній день жовтня й що буде з погодою в Україні завтра в цілому.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніЖовтеньНегода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на деньМетеорологОсінь