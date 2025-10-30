Україну "накриє" небезпечний вітер: які області у зоні ризику й чого чекати в Києві (карта)

В яких областях України вітер може бути небезпечним

Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища в Україні ймовірні:

до кінця поточної доби - четверга, 30 жовтня;

впродовж наступної доби - п'ятниці, 31 жовтня

Так, пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с прогнозують:

у більшості західних областей;

у більшості північних областей;

у Вінницькій області.

В яких областях України прогнозують пориви вітру (карта: facebook.com/UkrHMC)

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних підприємств;

роботи будівельних підприємств;

роботи комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з вітром у Києві та Київській області

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що по території столиці та Київської області також можливі небезпечні метеорологічні явища.

"До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - попередили фахівці УкрГМЦ.

Попередження для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомили (з огляду на прогнозовані погодні умови), що фахівці закликають громадян під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

у разі потреби - сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;

не паркувати поруч із ними транспортні засоби.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.

У ситуації, коли падіння дерев або гілок загрожує життю, звертатись потрібно до рятувальників за номерами:

або 101;

або 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей необхідно негайно телефонувати за номером 103.

Насамкінець у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків, громадянам радять звертатися за номером: 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху - ЦОДР).

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)