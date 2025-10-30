Україну "накриє" небезпечний вітер: які області у зоні ризику й чого чекати в Києві (карта)

Синоптики попередили, що сьогодні до кінця доби та впродовж завтрашнього дня у багатьох областях України ймовірні небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища в Україні ймовірні:
Так, пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с прогнозують:
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що по території столиці та Київської області також можливі небезпечні метеорологічні явища.
"До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - попередили фахівці УкрГМЦ.
Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомили (з огляду на прогнозовані погодні умови), що фахівці закликають громадян під час сильного вітру:
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.
У ситуації, коли падіння дерев або гілок загрожує життю, звертатись потрібно до рятувальників за номерами:
При травмуванні людей необхідно негайно телефонувати за номером 103.
Насамкінець у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків, громадянам радять звертатися за номером: 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху - ЦОДР).
