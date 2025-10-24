ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Зима близько? Синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід

П'ятниця 24 жовтня 2025 08:00
UA EN RU
Зима близько? Синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід Перший лід на річках та інших водоймах України з'являється із настанням холодів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли про очікувані (ймовірні) строки появи у 2025 році льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та деяких водосховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коли може з'явитись лід у басейні Дніпра й на водосховищах

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, очікувані строки появи льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та на Печенізькому водосховищі (річка Сіверський Донець) у 2025 році - це попередня інформація.

"Довгострокова консультація строків появи льодових явищ на водних об'єктах у подальшому уточнюватимуться короткостроковими консультаціями", - наголосили спеціалісти.

Повідомляється, що відповідно до наявних та очікуваних гідрометеорологічних умов, льодоутворення на річках і водосховищах басейну Дніпра й на Печенізькому водосховищі очікується дещо пізніше середніх багаторічних строків.

Так, впродовж листопада - у зв'язку з можливим вторгненням холодних повітряних мас на територію України - ймовірна короткочасна поява нестійких льодових явищ:

  • на малих річках;
  • на мілководді водосховищ.

Тим часом поява льодових утворень на водосховищах очікується:

  • на Київському та Печенізькому - у першій-другій декадах грудня;
  • на Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському - у другій декаді або ж на початку третьої декади грудня;
  • на Дніпровському - у другій половині грудня.

Зима близько? Синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лідПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Крім того, ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку жовтня та її вплив на підготовку ґрунту під посів озимини, проростання зерна та врожай незібраних пізніх сільськогосподарських культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

