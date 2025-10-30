ua en ru
Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)

Четвер 30 жовтня 2025 10:04
Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото) Погода на високогір'ї Карпат сьогодні зранку - небезпечна (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм. Пориви вітру там - сильні й небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:40 30 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.

"Увага! Шторм!", - наголосили спеціалісти.

Йдеться про сильний південно-західний вітер зі швидкістю 22-24 м/с. При цьому його пориви досягають 29 м/с.

Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)Ситуація на високогір'ї Карпат зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Повідомляється також, що температура повітря зранку була на рівні -1°C.

Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Якої погоди чекати в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 30 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області очікується з мінливою хмарністю.

Місцями - невеликий дощ. У горах - із мокрим снігом.

Температура повітря вдень очікується така:

  • по місту - 15-17 градусів тепла;
  • по області - 12-17 градусів тепла;
  • на високогір'ї Карпат - 2-7 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах добра", - зауважили фахівці.

Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)Прогноз погоди на 30 жовтня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

При цьому громадян попередили про небезпечне метеорологічне явище впродовж доби - пориви західного вітру до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.

Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)Попередження про пориви вітру (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну йде потепління - температура повітря в деяких областях (місцями) може досягати +20 градусів за Цельсієм.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили також, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Гідрометцентр Погода в Україні Карпати Штормове попередження Івано-Франківська область Негода в Україні Метеоролог Рятувальники Гори
