Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

При цьому громадян попередили про небезпечне метеорологічне явище впродовж доби - пориви західного вітру до 15-20 м/с.

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 30 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області очікується з мінливою хмарністю.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Повідомляється також, що температура повітря зранку була на рівні -1°C.

Йдеться про сильний південно-західний вітер зі швидкістю 22-24 м/с. При цьому його пориви досягають 29 м/с .

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:40 30 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну йде потепління - температура повітря в деяких областях (місцями) може досягати +20 градусів за Цельсієм.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили також, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.