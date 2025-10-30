Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)
Сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм. Пориви вітру там - сильні й небезпечні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:40 30 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.
"Увага! Шторм!", - наголосили спеціалісти.
Йдеться про сильний південно-західний вітер зі швидкістю 22-24 м/с. При цьому його пориви досягають 29 м/с.
Ситуація на високогір'ї Карпат зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Повідомляється також, що температура повітря зранку була на рівні -1°C.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Якої погоди чекати в Івано-Франківській області
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 30 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області очікується з мінливою хмарністю.
Місцями - невеликий дощ. У горах - із мокрим снігом.
Температура повітря вдень очікується така:
- по місту - 15-17 градусів тепла;
- по області - 12-17 градусів тепла;
- на високогір'ї Карпат - 2-7 градусів тепла.
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах добра", - зауважили фахівці.
Прогноз погоди на 30 жовтня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
При цьому громадян попередили про небезпечне метеорологічне явище впродовж доби - пориви західного вітру до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.
Попередження про пориви вітру (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
