Общество Образование Деньги Изменения

Украину "накроет" опасный ветер: какие области в зоне риска и чего ждать в Киеве (карта)

Украинцев во многих областях предупредили о сильных порывах ветра (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили, что сегодня до конца суток и в течение завтрашнего дня во многих областях Украины вероятны опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях Украины ветер может быть опасным

Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления в Украине вероятны:

  • до конца текущих суток - четверга, 30 октября;
  • в течение следующих суток - пятницы, 31 октября

Так, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с прогнозируют:

  • в большинстве западных областей;
  • в большинстве северных областей;
  • в Винницкой области.

В каких областях Украины прогнозируют порывы ветра (карта: facebook.com/UkrHMC)

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических предприятий;
  • работы строительных предприятий;
  • работы коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с ветром в Киеве и Киевской области

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что по территории столицы и Киевской области также возможны опасные метеорологические явления.

"До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты УкрГМЦ.

Предупреждение для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили (учитывая прогнозируемые погодные условия), что специалисты призывают граждан во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними транспортные средства.

Если упало дерево или сломались ветви, звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.

В ситуации, когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться нужно к спасателям по номерам:

  • либо 101;
  • либо 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения").

При травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103.

Наконец в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).

Несколько позже метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в ноябре.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

