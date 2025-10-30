Украину "накроет" опасный ветер: какие области в зоне риска и чего ждать в Киеве (карта)

Синоптики предупредили, что сегодня до конца суток и в течение завтрашнего дня во многих областях Украины вероятны опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления в Украине вероятны:
Так, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с прогнозируют:
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что по территории столицы и Киевской области также возможны опасные метеорологические явления.
"До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты УкрГМЦ.
Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили (учитывая прогнозируемые погодные условия), что специалисты призывают граждан во время сильного ветра:
Если упало дерево или сломались ветви, звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.
В ситуации, когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться нужно к спасателям по номерам:
При травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103.
Наконец в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).
Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).
Несколько позже метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в ноябре.
Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.