Україну накриє антициклон: синоптик пояснила, чому погода завтра може бути небезпечною

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 6 листопада - на погоду в Україні впливатиме антициклон Vianelde.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, погода в Україні завтра буде без опадів.
"Антициклон на ім'я Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду зі слабким вітром", - уточнила Діденко.
Вона нагадала, що "така синоптична ситуація у листопаді - майже ідеальна для виникнення туманів". Тож цим "вони і користуються".
Отже, впродовж 6 листопада, за її словами, погода в Україні очікується:
"Шановні водії, уважно подвійно на дорогах", - наголосила синоптик.
Вона уточнила, що температура повітря впродовж найближчої ночі очікується на рівні від 3 до 8 градусів тепла.
Вдень по Україні - близько +10+14 градусів за Цельсієм. На півдні - дещо тепліше - до 16 градусів вище нуля.
"У Києві у четвер є ймовірність туману. Дощів не передбачається", - поділилась Діденко.
Максимальна температура повітря впродовж дня у столиці може бути близько +10 градусів за Цельсієм. При цьому надалі - у п'ятницю, суботу та неділю - може бути "навіть ще тепліше".
"Після 11-го листопада похолоднішає. Проте не забуваємо, листопад - осінній місяць, це ще не зима. Тому будь-яке похолодання чи навіть сніг у листопаді - явище тимчасове", - підсумувала фахівець.
Варто зазначити, що напередодні патрульна поліція Києва звернулась до всіх учасників дорожнього руху із важливим проханням:
Так, водіям рекомендують:
При цьому пішоходам радять:
