RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опасной

Погода в Украине завтра местами может быть опасной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - четверга, 6 ноября - на погоду в Украине будет влиять антициклон Vianelde.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Почему погода в Украине завтра может быть опасной

Согласно информации эксперта, погода в Украине завтра будет без осадков.

"Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром", - уточнила Диденко.

Она напомнила, что "такая синоптическая ситуация в ноябре - почти идеальная для возникновения туманов". Следовательно этим "они и пользуются".

Антициклон Vianelde (карта: facebook.com/tala.didenko)

Итак, в течение 6 ноября, по ее словам, погода в Украине ожидается:

  • без осадков;
  • с периодическими туманами;
  • с комфортной температурой воздуха.

"Уважаемые водители, внимательно вдвойне на дорогах", - подчеркнула синоптик.

Она уточнила, что температура воздуха в течение ближайшей ночи ожидается на уровне от 3 до 8 градусов тепла.

Днем по Украине - около +10+14 градусов по Цельсию. На юге - несколько теплее - до 16 градусов выше нуля.

"В Киеве в четверг есть вероятность тумана. Дождей не предвидится", - поделилась Диденко.

Максимальная температура воздуха в течение дня в столице может быть около +10 градусов по Цельсию. При этом в дальнейшем - в пятницу, субботу и воскресенье - может быть "даже еще теплее".

"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь - осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре - явление временное", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Правила безопасности для водителей и пешеходов во время тумана

Стоит отметить, что накануне патрульная полиция Киева обратилась ко всем участникам дорожного движения с важной просьбой:

  • быть особенно внимательными и осторожными во время тумана;
  • неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

Так, водителям рекомендуют:

  • уменьшать скорость (она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги);
  • попытаться избегать рисковых маневрирований;
  • держать дистанцию (чем больше она будет, тем лучше);
  • обязательно включать ближний свет фар (идеальным будет наличие противотуманок).

При этом пешеходам советуют:

  • переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • не выбегать на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
  • выделить себя, надев световозвращающие элементы.

Советы правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

Кроме того, в УкрГМЦ объясняли, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрКиевПогода в УкраинеТуманПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог