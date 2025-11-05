Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опасной

В течение завтрашнего дня - четверга, 6 ноября - на погоду в Украине будет влиять антициклон Vianelde.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, погода в Украине завтра будет без осадков.
"Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром", - уточнила Диденко.
Она напомнила, что "такая синоптическая ситуация в ноябре - почти идеальная для возникновения туманов". Следовательно этим "они и пользуются".
Итак, в течение 6 ноября, по ее словам, погода в Украине ожидается:
"Уважаемые водители, внимательно вдвойне на дорогах", - подчеркнула синоптик.
Она уточнила, что температура воздуха в течение ближайшей ночи ожидается на уровне от 3 до 8 градусов тепла.
Днем по Украине - около +10+14 градусов по Цельсию. На юге - несколько теплее - до 16 градусов выше нуля.
"В Киеве в четверг есть вероятность тумана. Дождей не предвидится", - поделилась Диденко.
Максимальная температура воздуха в течение дня в столице может быть около +10 градусов по Цельсию. При этом в дальнейшем - в пятницу, субботу и воскресенье - может быть "даже еще теплее".
"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь - осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре - явление временное", - подытожила специалист.
Стоит отметить, что накануне патрульная полиция Киева обратилась ко всем участникам дорожного движения с важной просьбой:
Так, водителям рекомендуют:
При этом пешеходам советуют:
