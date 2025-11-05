Українцям пропонують роботу з безкоштовним житлом: де найбільше вакансій і як їх знайти

Деякі вакансії від Державної служби зайнятості (ДСЗ) пропонують українцям не лише працевлаштування, але й надання безкоштовного житла в оренду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Кількість пропозицій роботи з житлом цього року

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, в цілому за 9 місяців поточного року на Єдиному порталі вакансій ДСЗ - в переліку пропозицій від роботодавців у 2025 році - налічувалося 3,9 тисячі варіантів роботи з наданням житла.

Йдеться про те, що "потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло".

Станом на 31 жовтня на порталі залишалось ще майже 1,2 тисячі таких вакансій.

Де в Україні вакансій із житлом найбільше

Українцям розповіли, що найбільше пропозицій роботи із житлом зафіксовано:

у Львівській області - понад 200;

у Києві - 190.

Тим часом найменше таких вакансій - у прифронтових областях:

Сумській - 1;

Донецькій - 3;

Запорізькій - 3.

Яким працівникам пропонують житло найчастіше

У ДСЗ повідомили, що серед вакансій із наданням житла, найбільше пропозицій роботи - для людей таких професій:

водіїв;

вантажників;

швачок;

монтажників;

кухарів;

охоронників;

слюсарів-ремонтників.

Скільки вакансій з житлом вже було закрито

Топ-регіонами, де найбільша кількість шукачів роботи була працевлаштована за умови надання житла, виявились:

Дніпропетровська область - 445;

Київська область - 243.

"Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%", - наголосили у Державній службі зайнятості.

Як знайти роботу з житлом в Україні

Насамкінець у ДСЗ порадили, як знайти роботу з житлом в Україні.

"Щоб дізнатися, чи є подібні пропозиції у вашому регіоні, можна скористатися Єдиним порталом вакансій", - пояснили громадянам.

Для зручності пошуку на порталі додано спеціальну (окрему) опцію "Вакансії з житлом".

Пошук роботи на Єдиному порталі вакансій (скриншот: dcz.gov.ua/job)

Переглянувши наявні пропозиції, можна обрати той варіант роботи, який підходить людині найбільше.

Ще один варіант пошуку оптимальної роботи з житлом - звернутись до найближчого центру зайнятості та запитати про наявність відповідних вакансій у його фахівців.