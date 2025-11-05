Українцям пропонують роботу з безкоштовним житлом: де найбільше вакансій і як їх знайти
Деякі вакансії від Державної служби зайнятості (ДСЗ) пропонують українцям не лише працевлаштування, але й надання безкоштовного житла в оренду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Кількість пропозицій роботи з житлом цього року
Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, в цілому за 9 місяців поточного року на Єдиному порталі вакансій ДСЗ - в переліку пропозицій від роботодавців у 2025 році - налічувалося 3,9 тисячі варіантів роботи з наданням житла.
Йдеться про те, що "потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло".
Станом на 31 жовтня на порталі залишалось ще майже 1,2 тисячі таких вакансій.
Де в Україні вакансій із житлом найбільше
Українцям розповіли, що найбільше пропозицій роботи із житлом зафіксовано:
- у Львівській області - понад 200;
- у Києві - 190.
Тим часом найменше таких вакансій - у прифронтових областях:
- Сумській - 1;
- Донецькій - 3;
- Запорізькій - 3.
Яким працівникам пропонують житло найчастіше
У ДСЗ повідомили, що серед вакансій із наданням житла, найбільше пропозицій роботи - для людей таких професій:
- водіїв;
- вантажників;
- швачок;
- монтажників;
- кухарів;
- охоронників;
- слюсарів-ремонтників.
Скільки вакансій з житлом вже було закрито
Топ-регіонами, де найбільша кількість шукачів роботи була працевлаштована за умови надання житла, виявились:
- Дніпропетровська область - 445;
- Київська область - 243.
"Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%", - наголосили у Державній службі зайнятості.
Як знайти роботу з житлом в Україні
Насамкінець у ДСЗ порадили, як знайти роботу з житлом в Україні.
"Щоб дізнатися, чи є подібні пропозиції у вашому регіоні, можна скористатися Єдиним порталом вакансій", - пояснили громадянам.
Для зручності пошуку на порталі додано спеціальну (окрему) опцію "Вакансії з житлом".
Пошук роботи на Єдиному порталі вакансій (скриншот: dcz.gov.ua/job)
Переглянувши наявні пропозиції, можна обрати той варіант роботи, який підходить людині найбільше.
Ще один варіант пошуку оптимальної роботи з житлом - звернутись до найближчого центру зайнятості та запитати про наявність відповідних вакансій у його фахівців.
