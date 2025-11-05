ua en ru
Українцям пропонують роботу з безкоштовним житлом: де найбільше вакансій і як їх знайти

Середа 05 листопада 2025 07:30
UA EN RU
Українцям пропонують роботу з безкоштовним житлом: де найбільше вакансій і як їх знайти Деякі вакансії в Україні пропонують безкоштовне житло (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Деякі вакансії від Державної служби зайнятості (ДСЗ) пропонують українцям не лише працевлаштування, але й надання безкоштовного житла в оренду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Кількість пропозицій роботи з житлом цього року

Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, в цілому за 9 місяців поточного року на Єдиному порталі вакансій ДСЗ - в переліку пропозицій від роботодавців у 2025 році - налічувалося 3,9 тисячі варіантів роботи з наданням житла.

Йдеться про те, що "потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло".

Станом на 31 жовтня на порталі залишалось ще майже 1,2 тисячі таких вакансій.

Де в Україні вакансій із житлом найбільше

Українцям розповіли, що найбільше пропозицій роботи із житлом зафіксовано:

  • у Львівській області - понад 200;
  • у Києві - 190.

Тим часом найменше таких вакансій - у прифронтових областях:

  • Сумській - 1;
  • Донецькій - 3;
  • Запорізькій - 3.

Яким працівникам пропонують житло найчастіше

У ДСЗ повідомили, що серед вакансій із наданням житла, найбільше пропозицій роботи - для людей таких професій:

  • водіїв;
  • вантажників;
  • швачок;
  • монтажників;
  • кухарів;
  • охоронників;
  • слюсарів-ремонтників.

Скільки вакансій з житлом вже було закрито

Топ-регіонами, де найбільша кількість шукачів роботи була працевлаштована за умови надання житла, виявились:

  • Дніпропетровська область - 445;
  • Київська область - 243.

"Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%", - наголосили у Державній службі зайнятості.

Як знайти роботу з житлом в Україні

    Насамкінець у ДСЗ порадили, як знайти роботу з житлом в Україні.

    "Щоб дізнатися, чи є подібні пропозиції у вашому регіоні, можна скористатися Єдиним порталом вакансій", - пояснили громадянам.

    Для зручності пошуку на порталі додано спеціальну (окрему) опцію "Вакансії з житлом".

    Українцям пропонують роботу з безкоштовним житлом: де найбільше вакансій і як їх знайтиПошук роботи на Єдиному порталі вакансій (скриншот: dcz.gov.ua/job)

    Переглянувши наявні пропозиції, можна обрати той варіант роботи, який підходить людині найбільше.

    Ще один варіант пошуку оптимальної роботи з житлом - звернутись до найближчого центру зайнятості та запитати про наявність відповідних вакансій у його фахівців.

    Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державна служба зайнятості (ДСЗ) запустила "розумний" сервіс для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).

    Крім того, ми розповідали про експериментальний проект ДСЗ, в межах якого українки можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, та пояснювали, які спеціальності - особливо популярні серед жінок.

    Тим часом директорка ДСЗ Юлія Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, де в Україні знайти роботу найлегше.

    Читайте також, з якого віку дозволено працювати в Україні (і за яких умов) та що відомо про запуск цифрової екосистеми зайнятості "Обрій".

