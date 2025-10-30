В "Дії" з'явиться нова важлива послуга: про що йдеться
Вже незабаром у застосунок і на порталі "Дія" інтегрують цифрову екосистему зайнятості. Вона має назву "Обрій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.
Що об'єднає екосистема зайнятості "Обрій"
Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запуску в Україні цифрової екосистеми зайнятості "Обрій", яка розробляється командою Міністерства економіки та Державної служби зайнятості.
Вона буде інтегрована у застосунку й на порталі "Дія" та об'єднає:
- державні служби;
- заклади освіти;
- місцеву владу.
У Мінцифри уточнили, що проект реалізується без додаткових витрат для держави - в межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.
"Робимо "Дію" ще однією точкою входу до сфери зайнятості. Цифровізуємо", - пояснили громадянам.
Кому й для чого може знадобитись "Обрій"
У міністерстві розповіли, що "Обрій" буде працювати для повнолітніх українців. Особливо тих, хто:
- втратив роботу через війну;
- хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
- хоче змінити професію;
- хоче підтвердити кваліфікацію.
Уточнюється, що невдовзі в "Дії" - в оновленому форматі - з'являться послуги, які дозволять:
- зареєструвати статус безробітного;
- оформити допомогу;
- офіційно звільнитися на ТОТ;
- отримати грант на навчання;
- отримати підтвердження кваліфікації.
Зазначається також, що платформа "Обрій" автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді України, Державному центрі зайнятості та в інших реєстрах.
Отже, заяви оброблятимуться швидко та прозоро.
Насамкінець у Мінцифри повідомили, що в наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації:
- індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії;
- аналізуватиме ринок праці;
- прогнозуватиме попит на спеціалістів.
