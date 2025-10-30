В "Дії" з'явиться нова важлива послуга: про що йдеться

Вже незабаром у застосунок і на порталі "Дія" інтегрують цифрову екосистему зайнятості. Вона має назву "Обрій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

Що об'єднає екосистема зайнятості "Обрій"

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запуску в Україні цифрової екосистеми зайнятості "Обрій", яка розробляється командою Міністерства економіки та Державної служби зайнятості.

Вона буде інтегрована у застосунку й на порталі "Дія" та об'єднає:

державні служби;

заклади освіти;

місцеву владу.

У Мінцифри уточнили, що проект реалізується без додаткових витрат для держави - в межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.

"Робимо "Дію" ще однією точкою входу до сфери зайнятості. Цифровізуємо", - пояснили громадянам.

Кому й для чого може знадобитись "Обрій"

У міністерстві розповіли, що "Обрій" буде працювати для повнолітніх українців. Особливо тих, хто:

втратив роботу через війну;

хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

хоче змінити професію;

хоче підтвердити кваліфікацію.

Уточнюється, що невдовзі в "Дії" - в оновленому форматі - з'являться послуги, які дозволять:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися на ТОТ;

отримати грант на навчання;

отримати підтвердження кваліфікації.

Зазначається також, що платформа "Обрій" автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді України, Державному центрі зайнятості та в інших реєстрах.

Отже, заяви оброблятимуться швидко та прозоро.

Насамкінець у Мінцифри повідомили, що в наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації: