ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

В "Дії" з'явиться нова важлива послуга: про що йдеться

Четвер 30 жовтня 2025 11:42
UA EN RU
В "Дії" з'явиться нова важлива послуга: про що йдеться В "Дії" запрацює цифрова екосистема зайнятості "Обрій" (фото: diia.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром у застосунок і на порталі "Дія" інтегрують цифрову екосистему зайнятості. Вона має назву "Обрій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

Що об'єднає екосистема зайнятості "Обрій"

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запуску в Україні цифрової екосистеми зайнятості "Обрій", яка розробляється командою Міністерства економіки та Державної служби зайнятості.

Вона буде інтегрована у застосунку й на порталі "Дія" та об'єднає:

  • державні служби;
  • заклади освіти;
  • місцеву владу.

У Мінцифри уточнили, що проект реалізується без додаткових витрат для держави - в межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.

"Робимо "Дію" ще однією точкою входу до сфери зайнятості. Цифровізуємо", - пояснили громадянам.

Кому й для чого може знадобитись "Обрій"

У міністерстві розповіли, що "Обрій" буде працювати для повнолітніх українців. Особливо тих, хто:

  • втратив роботу через війну;
  • хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
  • хоче змінити професію;
  • хоче підтвердити кваліфікацію.

Уточнюється, що невдовзі в "Дії" - в оновленому форматі - з'являться послуги, які дозволять:

  • зареєструвати статус безробітного;
  • оформити допомогу;
  • офіційно звільнитися на ТОТ;
  • отримати грант на навчання;
  • отримати підтвердження кваліфікації.

Зазначається також, що платформа "Обрій" автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді України, Державному центрі зайнятості та в інших реєстрах.

Отже, заяви оброблятимуться швидко та прозоро.

Насамкінець у Мінцифри повідомили, що в наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації:

  • індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії;
  • аналізуватиме ринок праці;
  • прогнозуватиме попит на спеціалістів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державна служба зайнятості (ДСЗ) запустила "розумний" сервіс для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).

Крім того, ми розповідали про експериментальний проект ДСЗ, в межах якого українки можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, та пояснювали, які спеціальності - особливо популярні серед жінок.

Тим часом директорка ДСЗ Юлія Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як знайти роботу (щоб працевлаштуватись в Україні) людям старшого віку та скільки українців віком 60+ вже знайшли роботу цього року.

Читайте також, з якого віку дозволено працювати в Україні (і за яких умов) та що компанії готові пропонувати деяким працівникам (крім зарплати), щоб "закрити" свої потреби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держслужба зайнятості Мінцифра послуги Дія Робота в Україні Професія Праця Освіта в Україні
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні