ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцам предлагают работу с бесплатным жильем: где больше всего вакансий и как их найти

Среда 05 ноября 2025 07:30
UA EN RU
Украинцам предлагают работу с бесплатным жильем: где больше всего вакансий и как их найти Некоторые вакансии в Украине предлагают бесплатное жилье (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые вакансии от Государственной службы занятости (ГСЗ) предлагают украинцам не только трудоустройство, но и предоставление бесплатного жилья в аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Количество предложений работы с жильем в этом году

Согласно информации Государственной службы занятости, в целом за 9 месяцев текущего года на Едином портале вакансий ГСЗ - в перечне предложений от работодателей в 2025 году - насчитывалось 3,9 тысячи вариантов работы с предоставлением жилья.

Речь идет о том, что "потенциальным работникам бесплатно предоставлялось в аренду жилье".

По состоянию на 31 октября на портале оставалось еще почти 1,2 тысячи таких вакансий.

Где в Украине вакансий с жильем больше всего

Украинцам рассказали, что больше всего предложений работы с жильем зафиксировано:

  • во Львовской области - более 200;
  • в Киеве - 190.

Между тем меньше всего таких вакансий - в прифронтовых областях:

  • Сумской - 1;
  • Донецкой - 3;
  • Запорожской - 3.

Каким работникам предлагают жилье чаще всего

В ГСЗ сообщили, что среди вакансий с предоставлением жилья, больше всего предложений работы - для людей таких профессий:

  • водителей;
  • грузчиков;
  • швей;
  • монтажников;
  • поваров;
  • охранников;
  • слесарей-ремонтников.

Сколько вакансий с жильем уже было закрыто

Топ-регионами, где наибольшее количество соискателей работы было трудоустроено при условии предоставления жилья, оказались:

  • Днепропетровская область - 445;
  • Киевская область - 243.

"Из общего количества вакансий, где работодатели предлагают и жилье, закрыто лишь 40%", - отметили в Государственной службе занятости.

Как найти работу с жильем в Украине

    В завершение в ГСЗ посоветовали, как найти работу с жильем в Украине.

    "Чтобы узнать, есть ли подобные предложения в вашем регионе, можно воспользоваться Единым порталом вакансий", - объяснили гражданам.

    Для удобства поиска на портале добавлена специальная (отдельная) опция "Вакансии с жильем".

    Украинцам предлагают работу с бесплатным жильем: где больше всего вакансий и как их найтиПоиск работы на Едином портале вакансий (скриншот: dcz.gov.ua/job)

    Просмотрев имеющиеся предложения, можно выбрать тот вариант работы, который подходит человеку больше всего.

    Еще один вариант поиска оптимальной работы с жильем - обратиться в ближайший центр занятости и спросить о наличии соответствующих вакансий у его специалистов.

    Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости (ГСЗ) запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

    Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

    Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, где в Украине найти работу легче всего.

    Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что известно о запуске цифровой экосистемы занятости "Обрій".

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Госслужба занятости спеціальність Жилье Работа в Украине Профессия Работа в Киеве Квартиры Работа
    Новости
    Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
    Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
    Аналитика
    Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
    Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место