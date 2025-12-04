Українцям повернули важливі онлайн-послуги: що знову доступно в Кабінеті водія

У Кабінеті водія відновили онлайн-послуги з бронювання та відповідального зберігання номерних знаків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Про які сервіси йдеться й чим вони важливі

Згідно з інформацією ГСЦ МВС від четверга, 4 грудня, у Кабінеті водія знову доступні онлайн-послуги:

з бронювання номерних знаків на 15 днів;

з подовження платного зберігання - на 10 днів або на місяць.

Українцям нагадали, що ці сервіси дають можливість:

швидко та зручно керувати процесом отримання номерних знаків;

заощаджувати час;

уникати зайвих візитів до сервісних центрів МВС.

Уточнюється, що відновлені послуги доступні також і в застосунку "Кабінет Водія".

Відновлені послуги доступні на порталі та в додатку (ілюстрація: hsc.gov.ua)

Бронювання номерних знаків на 15 днів

Ця послуга дозволяє обрати та забронювати номерні знаки на період 15 днів.

"Це зручно, коли громадянин тільки планує реєстрацію транспортного засобу або бажає закріпити бажаний номер заздалегідь", - розповіли у ГСЦ МВС.

Зазначається, що після оформлення бронювання номерні знаки чекатимуть власника в обраному сервісному центрі МВС.

Подовження платного зберігання номерних знаків

Українцям пояснили також, що коли клієнт не встигає закріпити свої номерні знаки вчасно - він може продовжити термін їх зберігання, обравши один із варіантів:

зберігання на 10 днів - для короткого відтермінування отримання;

зберігання на 1 місяць - оптимальне рішення у випадках, коли обставини потребують більше часу.

"Обидві послуги доступні онлайн і оформлюються у кілька кліків у Кабінеті водія", - додали у прес-службі Головного сервісного центру.

Як можна скористатися цими послугами

Насамкінець у ГСЦ МВС розповіли, як скористатись цими онлайн-послугами:

авторизуватись у Кабінеті водія - за допомогою ID.GOV.UA або "Дія.Підпис";

перейти до розділу послуг, які стосуються номерних знаків;

обрати потрібну операцію - бронювання або зберігання;

підтвердити дію;

здійснити оплату онлайн.

Продовження терміну зберігання номерних знаків (ілюстрація: hsc.gov.ua)