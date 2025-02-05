Чи можна перереєструвати авто на іншу людину і зберегти номерний знак: відповідь МВС

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, чи можна перереєструвати транспортний засіб на іншого власника разом із номерним знаком. А також за що при цьому платити не доведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Чи можна перереєструвати авто на іншого власника разом із номерним знаком

У міністерстві розповіли, що під час перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС - у зв'язку зі зміною їх власників - залишити наявні номерні знаки можна. Головна умова при цьому - згода (бажання) обох сторін.

Наголошується, що номерні знаки державного зразка (крім платної комбінації) при перереєстрації транспортного засобу на нового власника залишаються безоплатно.

Тим часом номерні знаки з відповідною комбінацією цифр (платні номерні знаки державної реєстрації) - лише за умови оплати їх вартості.

"Тобто, якщо покупець виявив бажання залишити такі номерні знаки, то він сплачує вартість даної комбінації в сервісному центрі МВС при перереєстрації", - пояснили українцям.

Крім того, в МВС повідомили: якщо платні номерні знаки залишаються за авто, яке перереєстровується на родичів (іншого з подружжя, батьків, дітей - тих, з ким можна підтвердити зв'язок відповідним документом), то за них сплачувати не потрібно.

Варто зазначити, що при перереєстрації транспортних засобів - у разі зміни їх власників - зняття з обліку таких ТЗ не проводиться.

Тим часом перереєстрація транспортних засобів без зміни власника в Україні проводиться у разі:

отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування;

зміни місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб;

зміни місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів;

зміни кольору;

переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Отримати ці послуги можна у зручному для вас територіальному сервісному центрі МВС.