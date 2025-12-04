Украинцам вернули важные онлайн-услуги: что снова доступно в Кабинете водителя
В Кабинете водителя возобновили онлайн-услуги по бронированию и ответственному хранению номерных знаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
О каких сервисах речь и чем они важны
Согласно информации ГСЦ МВД от четверга, 4 декабря, в Кабинете водителя снова доступны онлайн-услуги:
- по бронированию номерных знаков на 15 дней;
- по продлению платного хранения - на 10 дней или на месяц.
Украинцам напомнили, что эти сервисы дают возможность:
- быстро и удобно управлять процессом получения номерных знаков;
- экономить время;
- избегать лишних визитов в сервисные центры МВД.
Уточняется, что восстановленные услуги доступны также и в приложении "Кабинет Водителя".
Восстановленные услуги доступны на портале и в приложении (иллюстрация: hsc.gov.ua)
Бронирование номерных знаков на 15 дней
Эта услуга позволяет выбрать и забронировать номерные знаки на период 15 дней.
"Это удобно, когда гражданин только планирует регистрацию транспортного средства или хочет закрепить желаемый номер заранее", - рассказали в ГСЦ МВД.
Отмечается, что после оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном сервисном центре МВД.
Продление платного хранения номерных знаков
Украинцам объяснили также, что когда клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя - он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:
- хранение на 10 дней - для короткой отсрочки получения;
- хранение на 1 месяц - оптимальное решение в случаях, когда обстоятельства требуют больше времени.
"Обе услуги доступны онлайн и оформляются в несколько кликов в Кабинете водителя", - добавили в пресс-службе Главного сервисного центра.
Как можно воспользоваться этими услугами
В завершение в ГСЦ МВД рассказали, как воспользоваться этими онлайн-услугами:
- авторизоваться в Кабинете водителя - с помощью ID.GOV.UA или "Дія.Підпис";
- перейти в раздел услуг, касающихся номерных знаков;
- выбрать нужную операцию - бронирование или хранение;
- подтвердить действие;
- осуществить оплату онлайн.
Продление срока хранения номерных знаков (иллюстрация: hsc.gov.ua)
