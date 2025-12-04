Украинцам вернули важные онлайн-услуги: что снова доступно в Кабинете водителя

В Кабинете водителя возобновили онлайн-услуги по бронированию и ответственному хранению номерных знаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

О каких сервисах речь и чем они важны

Согласно информации ГСЦ МВД от четверга, 4 декабря, в Кабинете водителя снова доступны онлайн-услуги:

по бронированию номерных знаков на 15 дней;

по продлению платного хранения - на 10 дней или на месяц.

Украинцам напомнили, что эти сервисы дают возможность:

быстро и удобно управлять процессом получения номерных знаков;

экономить время;

избегать лишних визитов в сервисные центры МВД.

Уточняется, что восстановленные услуги доступны также и в приложении "Кабинет Водителя".

Восстановленные услуги доступны на портале и в приложении (иллюстрация: hsc.gov.ua)

Бронирование номерных знаков на 15 дней

Эта услуга позволяет выбрать и забронировать номерные знаки на период 15 дней.

"Это удобно, когда гражданин только планирует регистрацию транспортного средства или хочет закрепить желаемый номер заранее", - рассказали в ГСЦ МВД.

Отмечается, что после оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном сервисном центре МВД.

Продление платного хранения номерных знаков

Украинцам объяснили также, что когда клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя - он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:

хранение на 10 дней - для короткой отсрочки получения;

хранение на 1 месяц - оптимальное решение в случаях, когда обстоятельства требуют больше времени.

"Обе услуги доступны онлайн и оформляются в несколько кликов в Кабинете водителя", - добавили в пресс-службе Главного сервисного центра.

Как можно воспользоваться этими услугами

В завершение в ГСЦ МВД рассказали, как воспользоваться этими онлайн-услугами:

авторизоваться в Кабинете водителя - с помощью ID.GOV.UA или "Дія.Підпис";

перейти в раздел услуг, касающихся номерных знаков;

выбрать нужную операцию - бронирование или хранение;

подтвердить действие;

осуществить оплату онлайн.

Продление срока хранения номерных знаков (иллюстрация: hsc.gov.ua)