Українцям дають гранти на сади й теплиці: від чого залежить сума та як подати заявку
Держава продовжує підтримувати бізнес грошима - на закладання нових садів та будівництво сучасних теплиць. Проте щоб отримати такий грант, потрібно відповідати деяким важливим вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України
- Програма діє через "Дію": українські аграрії можуть подати заявку на державні гранти для створення садів чи сучасних тепличних комплексів онлайн.
- Сума виплат індивідуальна: фінансування покриває до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових чи деокупованих територіях - до 80%.
- Потрібно відповідати вимогам: серед обов'язкових умов для бізнесу - реєстрація в Державному аграрному реєстрі, а також тривала оренда чи власність на землю.
- Держава вже роздала мільярди: з моменту старту програми гроші отримали понад 360 господарств, а загальна сума допомоги склала 1,69 мільярда гривень.
Про яку грантову програму для аграріїв йдеться
Українцям розповіли, що сьогодні аграрії продовжують отримувати державну грантову підтримку на розвиток:
- садівництва;
- ягідництва;
- виноградарства;
- тепличного господарства.
"Сьогодні грантова програма - це фінансова підтримка аграріїв та інвестиція в модернізацію українського агросектору", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
Він пояснив, що підприємства завдяки цим коштам:
- закладають нові сади;
- будують сучасні теплиці;
- впроваджують технології зрошення;
- створюють нові робочі місця в громадах.
"Важливо, що навіть в умовах війни агробізнес продовжує розвиватися, інвестувати у виробництво з високою доданою вартістю та зміцнювати продовольчу безпеку країни", - констатував посадовець.
Хто може подати заявку на отримання гранту
В цілому подати заявку на отримання гранту в межах програми можуть фізичні особи-підприємці (ФОПи) або юридичні особи:
- які не перебувають і не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованій території України;
- які не провадять господарську діяльність на території РФ та Республіки Білорусь;
- які не перебувають під санкціями;
- які не є кредитними чи страховими організаціями, інвестиційними чи недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
- які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв (крім виробництва (без додавання спирту) та/або реалізації вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюнових виробів, обмін валют;
- щодо яких не порушено справи про банкрутство;
- щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;
- які не мають заборгованості перед бюджетом.
Як саме подати заявку та що з умовами
У Мінекономіки нагадали, що відновили прийом заявок на гранти для розвитку садівництва й тепличного господарства з 2 лютого 2026 року.
Подати заявку можна виключно онлайн - через портал "Дія".
При цьому обов'язковими умовами є:
- реєстрація в Державному аграрному реєстрі;
- наявність права власності або оренди земельної ділянки (строком не менше ніж на 7 років);
- створення певної кількості робочих місць.
Ознайомитись з усіма вимогами та зобов'язаннями перед державою можна до подання заявки на грант:
Від чого залежить розмір гранту у 2026 році
Згідно з інформацією міністерства, у 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але:
- не більше 70% вартості проєкту - в цілому;
- до 80% вартості проєкту - для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях.
Так, наприклад, розмір гранту на сад може становити від 140 до 400 тисяч грн за гектар, але не більше 70% вартості проєкту висадки насаджень.
Тим часом розмір гранту на теплицю може становити:
- для 0,4 - 0,6 гектара - 2 мільйони гривень;
- для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 мільйона гривень;
- для 1,6 - 2,4 гектара - 7 мільйонів гривень.
"Але не більше 70% вартості проєкту, вказаного в заяві", - уточнюється на порталі "Дія".
Скільки грошей аграрії вже отримали від держави
Насамкінець у Мінекономіки повідомили, що від початку поточного року аграрії отримали вже 102,5 мільйона гривень грантів на сади і теплиці.
Грантова програма для аграріїв продовжує діяти (інфографіка: me.gov.ua)
"З початку 2026 року 20 підприємств уже залучили 102,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства", - уточнили у прес-службі відомства.
Зазначається також, що:
- 12 суб'єктів господарювання отримали 56,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства;
- 8 агропідприємств - 46 млн грн на розвиток тепличного господарства.
В цілому ж, від початку дії програми грантової підтримки, держава вже виплатила 1,69 мільярда гривень 361 суб’єкту господарювання.
Із них:
- на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства спрямовано 1,18 млрд грн для 258 господарств (у повному обсязі фінансування отримали 241);
- на розвиток тепличного господарства виплачено 541,2 млн грн для 102 суб'єктів господарювання (усі тепличні господарства отримали кошти в повному обсязі).
