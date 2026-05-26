Украинцам дают гранты на сады и теплицы: от чего зависит сумма и как подать заявку

Государство продолжает поддерживать бизнес деньгами - на закладку новых садов и строительство современных теплиц. Однако чтобы получить такой грант, нужно соответствовать некоторым важным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

: украинские аграрии могут подать заявку на государственные гранты для создания садов или современных тепличных комплексов онлайн.

: украинские аграрии могут подать заявку на государственные гранты для создания садов или современных тепличных комплексов онлайн. Сумма выплат индивидуальна : финансирование покрывает до 70% стоимости проекта, а для предприятий на прифронтовых или деоккупированных территориях - до 80%.

: финансирование покрывает до 70% стоимости проекта, а для предприятий на прифронтовых или деоккупированных территориях - до 80%. Нужно соответствовать требованиям : среди обязательных условий для бизнеса - регистрация в Государственном аграрном реестре, а также длительная аренда или собственность на землю.

: среди обязательных условий для бизнеса - регистрация в Государственном аграрном реестре, а также длительная аренда или собственность на землю. Государство уже раздало миллиарды: с момента старта программы деньги получили более 360 хозяйств, а общая сумма помощи составила 1,69 миллиарда гривен.

О какой грантовой программе для аграриев идет речь

Украинцам рассказали, что сегодня аграрии продолжают получать государственную грантовую поддержку на развитие:

садоводства;

ягодоводства;

виноградарства;

тепличного хозяйства.

"Сегодня грантовая программа - это финансовая поддержка аграриев и инвестиция в модернизацию украинского агросектора", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он объяснил, что предприятия благодаря этим средствам:

закладывают новые сады;

строят современные теплицы;

внедряют технологии орошения;

создают новые рабочие места в громадах.

"Важно, что даже в условиях войны агробизнес продолжает развиваться, инвестировать в производство с высокой добавленной стоимостью и укреплять продовольственную безопасность страны", - констатировал чиновник.

Кто может подать заявку на получение гранта

В целом подать заявку на получение гранта в рамках программы могут физические лица-предприниматели (ФОПы) или юридические лица:

которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или на временно оккупированной территории Украины;

которые не осуществляют хозяйственную деятельность на территории РФ и Республики Беларусь;

которые не находятся под санкциями;

которые не являются кредитными или страховыми организациями, инвестиционными или негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

которые не осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков (кроме производства (без добавления спирта) и/или реализации вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых), табачных изделий, обмен валют;

в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;

в отношении которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение;

которые не имеют задолженности перед бюджетом.

Как именно подать заявку и что с условиями

В Минэкономики напомнили, что возобновили прием заявок на гранты для развития садоводства и тепличного хозяйства со 2 февраля 2026 года.

Подать заявку можно исключительно онлайн - через портал "Дія".

При этом обязательными условиями являются:

регистрация в Государственном аграрном реестре;

наличие права собственности или аренды земельного участка (сроком не менее чем на 7 лет);

создание определенного количества рабочих мест.

Ознакомиться со всеми требованиями и обязательствами перед государством можно до подачи заявки на грант:

От чего зависит размер гранта в 2026 году

Согласно информации министерства, в 2026 году сумма гранта составляет до 7 миллионов гривен на один объект, но:

не более 70% стоимости проекта - в целом;

до 80% стоимости проекта - для предприятий на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Так, например, размер гранта на сад может составлять от 140 до 400 тысяч грн за гектар, но не более 70% стоимости проекта высадки насаждений.

Между тем размер гранта на теплицу может составлять:

для 0,4 - 0,6 гектара - 2 миллиона гривен;

для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 миллиона гривен;

для 1,6 - 2,4 гектара - 7 миллионов гривен.

"Но не более 70% стоимости проекта, указанного в заявлении", - уточняется на портале "Дія".

Сколько денег аграрии уже получили от государства

В завершение в Минэкономики сообщили, что с начала текущего года аграрии получили уже 102,5 миллиона гривен грантов на сады и теплицы.

Грантовая программа для аграриев продолжает действовать (инфографика: me.gov.ua)

"С начала 2026 года 20 предприятий уже привлекли 102,5 млн грн на развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что:

12 субъектов хозяйствования получили 56,5 млн грн на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства;

8 агропредприятий - 46 млн грн на развитие тепличного хозяйства.

В целом же, с начала действия программы грантовой поддержки, государство уже выплатило 1,69 миллиарда гривен 361 субъекту хозяйствования.

Из них: