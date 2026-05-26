Украинцам дают гранты на сады и теплицы: от чего зависит сумма и как подать заявку
Государство продолжает поддерживать бизнес деньгами - на закладку новых садов и строительство современных теплиц. Однако чтобы получить такой грант, нужно соответствовать некоторым важным требованиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
- Программа действует через "Дію": украинские аграрии могут подать заявку на государственные гранты для создания садов или современных тепличных комплексов онлайн.
- Сумма выплат индивидуальна: финансирование покрывает до 70% стоимости проекта, а для предприятий на прифронтовых или деоккупированных территориях - до 80%.
- Нужно соответствовать требованиям: среди обязательных условий для бизнеса - регистрация в Государственном аграрном реестре, а также длительная аренда или собственность на землю.
- Государство уже раздало миллиарды: с момента старта программы деньги получили более 360 хозяйств, а общая сумма помощи составила 1,69 миллиарда гривен.
О какой грантовой программе для аграриев идет речь
Украинцам рассказали, что сегодня аграрии продолжают получать государственную грантовую поддержку на развитие:
- садоводства;
- ягодоводства;
- виноградарства;
- тепличного хозяйства.
"Сегодня грантовая программа - это финансовая поддержка аграриев и инвестиция в модернизацию украинского агросектора", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Он объяснил, что предприятия благодаря этим средствам:
- закладывают новые сады;
- строят современные теплицы;
- внедряют технологии орошения;
- создают новые рабочие места в громадах.
"Важно, что даже в условиях войны агробизнес продолжает развиваться, инвестировать в производство с высокой добавленной стоимостью и укреплять продовольственную безопасность страны", - констатировал чиновник.
Кто может подать заявку на получение гранта
В целом подать заявку на получение гранта в рамках программы могут физические лица-предприниматели (ФОПы) или юридические лица:
- которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или на временно оккупированной территории Украины;
- которые не осуществляют хозяйственную деятельность на территории РФ и Республики Беларусь;
- которые не находятся под санкциями;
- которые не являются кредитными или страховыми организациями, инвестиционными или негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- которые не осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков (кроме производства (без добавления спирта) и/или реализации вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых), табачных изделий, обмен валют;
- в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;
- в отношении которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение;
- которые не имеют задолженности перед бюджетом.
Как именно подать заявку и что с условиями
В Минэкономики напомнили, что возобновили прием заявок на гранты для развития садоводства и тепличного хозяйства со 2 февраля 2026 года.
Подать заявку можно исключительно онлайн - через портал "Дія".
При этом обязательными условиями являются:
- регистрация в Государственном аграрном реестре;
- наличие права собственности или аренды земельного участка (сроком не менее чем на 7 лет);
- создание определенного количества рабочих мест.
Ознакомиться со всеми требованиями и обязательствами перед государством можно до подачи заявки на грант.
От чего зависит размер гранта в 2026 году
Согласно информации министерства, в 2026 году сумма гранта составляет до 7 миллионов гривен на один объект, но:
- не более 70% стоимости проекта - в целом;
- до 80% стоимости проекта - для предприятий на деоккупированных и прифронтовых территориях.
Так, например, размер гранта на сад может составлять от 140 до 400 тысяч грн за гектар, но не более 70% стоимости проекта высадки насаждений.
Между тем размер гранта на теплицу может составлять:
- для 0,4 - 0,6 гектара - 2 миллиона гривен;
- для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 миллиона гривен;
- для 1,6 - 2,4 гектара - 7 миллионов гривен.
"Но не более 70% стоимости проекта, указанного в заявлении", - уточняется на портале "Дія".
Сколько денег аграрии уже получили от государства
В завершение в Минэкономики сообщили, что с начала текущего года аграрии получили уже 102,5 миллиона гривен грантов на сады и теплицы.
Грантовая программа для аграриев продолжает действовать (инфографика: me.gov.ua)
"С начала 2026 года 20 предприятий уже привлекли 102,5 млн грн на развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Отмечается также, что:
- 12 субъектов хозяйствования получили 56,5 млн грн на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства;
- 8 агропредприятий - 46 млн грн на развитие тепличного хозяйства.
В целом же, с начала действия программы грантовой поддержки, государство уже выплатило 1,69 миллиарда гривен 361 субъекту хозяйствования.
Из них:
- на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства направлено 1,18 млрд грн для 258 хозяйств (в полном объеме финансирование получило 241);
- на развитие тепличного хозяйства - 541,2 млн грн для 102 субъектов хозяйствования (все тепличные хозяйства получили средства в полном объеме).
