ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Украинцам дают гранты на сады и теплицы: от чего зависит сумма и как подать заявку

07:30 26.05.2026 Вт
5 мин
В рамках программы аграрии получили уже 1,69 миллиарда гривен, и она до сих пор действует
aimg Ирина Костенко
Украинцам дают гранты на сады и теплицы: от чего зависит сумма и как подать заявку Грант на сад или теплицу могут получить не все (фото иллюстративное: Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Государство продолжает поддерживать бизнес деньгами - на закладку новых садов и строительство современных теплиц. Однако чтобы получить такой грант, нужно соответствовать некоторым важным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Читайте также: Гранты без иллюзий: как привлечь от 10 000 долларов на собственный бизнес и почему большинство заявок отклоняют

Главная:

  • Программа действует через "Дію": украинские аграрии могут подать заявку на государственные гранты для создания садов или современных тепличных комплексов онлайн.
  • Сумма выплат индивидуальна: финансирование покрывает до 70% стоимости проекта, а для предприятий на прифронтовых или деоккупированных территориях - до 80%.
  • Нужно соответствовать требованиям: среди обязательных условий для бизнеса - регистрация в Государственном аграрном реестре, а также длительная аренда или собственность на землю.
  • Государство уже раздало миллиарды: с момента старта программы деньги получили более 360 хозяйств, а общая сумма помощи составила 1,69 миллиарда гривен.

О какой грантовой программе для аграриев идет речь

Украинцам рассказали, что сегодня аграрии продолжают получать государственную грантовую поддержку на развитие:

  • садоводства;
  • ягодоводства;
  • виноградарства;
  • тепличного хозяйства.

"Сегодня грантовая программа - это финансовая поддержка аграриев и инвестиция в модернизацию украинского агросектора", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он объяснил, что предприятия благодаря этим средствам:

  • закладывают новые сады;
  • строят современные теплицы;
  • внедряют технологии орошения;
  • создают новые рабочие места в громадах.

"Важно, что даже в условиях войны агробизнес продолжает развиваться, инвестировать в производство с высокой добавленной стоимостью и укреплять продовольственную безопасность страны", - констатировал чиновник.

Кто может подать заявку на получение гранта

В целом подать заявку на получение гранта в рамках программы могут физические лица-предприниматели (ФОПы) или юридические лица:

  • которые не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или на временно оккупированной территории Украины;
  • которые не осуществляют хозяйственную деятельность на территории РФ и Республики Беларусь;
  • которые не находятся под санкциями;
  • которые не являются кредитными или страховыми организациями, инвестиционными или негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
  • которые не осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков (кроме производства (без добавления спирта) и/или реализации вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых), табачных изделий, обмен валют;
  • в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;
  • в отношении которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение;
  • которые не имеют задолженности перед бюджетом.

Как именно подать заявку и что с условиями

В Минэкономики напомнили, что возобновили прием заявок на гранты для развития садоводства и тепличного хозяйства со 2 февраля 2026 года.

Подать заявку можно исключительно онлайн - через портал "Дія".

При этом обязательными условиями являются:

  • регистрация в Государственном аграрном реестре;
  • наличие права собственности или аренды земельного участка (сроком не менее чем на 7 лет);
  • создание определенного количества рабочих мест.

Ознакомиться со всеми требованиями и обязательствами перед государством можно до подачи заявки на грант:

От чего зависит размер гранта в 2026 году

Согласно информации министерства, в 2026 году сумма гранта составляет до 7 миллионов гривен на один объект, но:

  • не более 70% стоимости проекта - в целом;
  • до 80% стоимости проекта - для предприятий на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Так, например, размер гранта на сад может составлять от 140 до 400 тысяч грн за гектар, но не более 70% стоимости проекта высадки насаждений.

Между тем размер гранта на теплицу может составлять:

  • для 0,4 - 0,6 гектара - 2 миллиона гривен;
  • для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 миллиона гривен;
  • для 1,6 - 2,4 гектара - 7 миллионов гривен.

"Но не более 70% стоимости проекта, указанного в заявлении", - уточняется на портале "Дія".

Сколько денег аграрии уже получили от государства

В завершение в Минэкономики сообщили, что с начала текущего года аграрии получили уже 102,5 миллиона гривен грантов на сады и теплицы.

Украинцам дают гранты на сады и теплицы: от чего зависит сумма и как подать заявкуГрантовая программа для аграриев продолжает действовать (инфографика: me.gov.ua)

"С начала 2026 года 20 предприятий уже привлекли 102,5 млн грн на развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что:

  • 12 субъектов хозяйствования получили 56,5 млн грн на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства;
  • 8 агропредприятий - 46 млн грн на развитие тепличного хозяйства.

В целом же, с начала действия программы грантовой поддержки, государство уже выплатило 1,69 миллиарда гривен 361 субъекту хозяйствования.

Из них:

  • на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства направлено 1,18 млрд грн для 258 хозяйств (в полном объеме финансирование получило 241);
  • на развитие тепличного хозяйства - 541,2 млн грн для 102 субъектов хозяйствования (все тепличные хозяйства получили средства в полном объеме).

Напомним, ранее мы рассказывали, что война в Иране ударила по аграриям в Украине - фермеры начали сокращать посевы.

Кроме того, мы объясняли, как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе.

Читайте также, почему лето в этом году пришло не по графику (когда на самом деле сменились сезоны в Украине).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Рослини аграрії Бизнес Дия Выплаты Сад и огород Советы Документы Фермеры Теплица
Новости
Перемирие окончено? США нанесли удары по катерам и ЗРК на юге Ирана
Перемирие окончено? США нанесли удары по катерам и ЗРК на юге Ирана
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами