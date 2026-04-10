Війна в Ірані вдарила по аграріях в Україні: фермери скорочують посіви

16:40 10.04.2026 Пт
Експерти прогнозують значне падіння експортного потенціалу України
aimg Анастасія Никончук
Фото: сільське господарство (GettyImages)

Українські фермери заявляють про різке зростання витрат і ризики для експорту через подорожчання пального та добрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Український аграрій Микола Малієнко, який працює на родючих землях у центрі країни та постачає продукцію до Європи, цього сезону зменшив площі під кукурудзою на 100 гектарів.

За його словами, це вимушене рішення пов’язане зі зростанням цін на добрива після подій на Близькому Сході.

Найбільше занепокоєння викликає дизельне пальне, необхідне для збору врожаю з 1200 гектарів.

Його вартість майже подвоїлася після перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв.

Експорт під тиском нових ризиків

Попри війну з Росією, Україна зберігає статус великого виробника агропродукції та експортує її до 150 країн.

Водночас географія поставок змінилася: обсяги в Азію та на Близький Схід скоротилися, тоді як роль європейського напрямку зросла.

Аналітики вказують, що Росія посилила позиції на світових ринках, зокрема у сегменті пшениці, користуючись дешевшими ресурсами.

Витрати зростають, прогнози погіршуються

Малієнко оцінює підвищення витрат щонайменше на 10–15%, а у разі затягування конфлікту — до 60%.

"Наш експортний потенціал може суттєво впасти", – сказав Малієнко. "Цього року він знизиться на 15-20%, а якщо ситуація збережеться, то може сягнути аж 40%".

Галузь залишається критично важливою

Аграрний сектор забезпечує понад половину валютних надходжень країни. Після блокування портів логістика подорожчала, що вдарило по прибутках фермерів. Часткову стабілізацію принесло відкриття зернового коридору у 2023 році.

Однак проблеми залишаються: дефіцит робочої сили, порушення логістики та залежність від імпорту пального.

Паливний фактор як головний виклик

Ціни на дизель зросли майже до 92 грн за літр. Фермери змушені вирішувати, чи купувати пальне зараз, чи чекати.

"Я не хочу, щоб мені хтось телефонував і казав: 150 гривень, коли зерно падає з колоска, а мені нема чим його зібрати", – сказав Малієнко.

Експерти прогнозують, що високі ціни на паливо та добрива збережуться щонайменше кілька місяців, що може призвести до скорочення виробництва і посівів.

Нагадаємо, що в Українському гідрометеорологічному центрі узагальнили погодні умови за перші десять днів березня та повідомили, що в окремих регіонах країни озимі культури відновили вегетацію раніше середніх багаторічних строків.

Зазначимо, що у 2026 році вартість овочів так званого "борщового набору" утримується нижчою, ніж у попередньому році, однак ціни на тепличну продукцію залишаються чутливими до коливань валютного курсу та вартості пального.

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
