Перемир'я закінчено? США завдали ударів по катерах і ЗРК на півдні Ірану
Армія США атакувала іранські катери і ЗРК, які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці і відкрили вогонь по американській авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналістки Fox News Дженніфер Гріффін у соцмережі Х.
Вона написала, що про інцидент на Півдні Ірану телеканалу сказав представник Центрального командування США капітан Тім Гокінс.
"Сьогодні американські війська завдали ударів з метою самооборони на півдні Ірану, щоб захистити наших військовослужбовців від загроз з боку іранських сил. Цілями стали ракетні пускові установки та іранські катери, які намагалися встановити міни", - заявив він.
Пізніше з посиланням на неназваного чиновника США журналіст раз уточнила, що американські війська знищили 2 іранські катери під час спроби встановити міни в Ормузькій протоці. Але інцидент не означає, що перемир'я закінчилося.
"Військові знищили обидва судна КВІР, а також завдали удару по зенітно-ракетному комплексу в Бандар-Аббасі, який був націлений на американські військові літаки. "Це були оборонні удари". За словами двох добре поінформованих джерел, це не означає, що перемир'я закінчилося", - йдеться в публікації.
Пізніше Дженніфер Гріффін опублікувала третій пост, у якому заявила, що, за її інформацією, удари США наразі завершено.
Вона повторила, що ці дії мали оборонний, а не наступальний характер. Тобто, інцидент не був спробою порушити перемир'я. Також журналіст уточнила, що іранський ЗРК не просто націлився на бойові літаки США, а обстріляв їх.
Спроба завершити війну
Нагадаємо, що США та Іран через посередників активно ведуть переговори, щоб досягти угоди про припинення війни. Насамперед сторони намагаються узгодити меморандум про взаєморозуміння, який передбачає насамперед націлений на завершення війни.
Якщо документ буде узгоджено, тоді протягом 30-60 днів обидві країни мають намір досягти фінальної угоди, де вже буде обговорюватися ядерне питання і не тільки.
Джерело Fox News розповіло, що меморандум готовий вже на 95%, а президент США Дональд Трамп дав час на остаточне затвердження документу приблизно не більше 7 днів.