Українці подали 7 мільйонів заяв на "Зимову підтримку" в "Дії": як отримати 1000 гривень

Українці подали вже понад 7 мільйонів заявок через застосунок "Дія" на отримання 1000 гривень у рамках програми "Зимова підтримка".

Там уточнили, що кожен третій користувач застосунку скористався цією послугою. Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року, а відсьогодні доступна й офлайн-опція - у будь-якому відділенні "Укрпошти".

Що відомо про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" у 2025 році передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень для всіх українців. Подати заявку можна двома способами: онлайн через застосунок "Дія" з 15 листопада або письмово у відділеннях "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня 2025 року.

Виплату автоматично отримають пенсіонери та одержувачі соціальних допомог через "Укрпошту". Інші категорії, які не користуються "Дією", не мають РНОКПП, отримують пенсію на банківський рахунок, або подають заяви на дітей чи недієздатних осіб, повинні звернутися до поштового відділення з документами, що підтверджують особу та право на допомогу.

Кошти можна витратити до 30 червня 2026 року на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або благодійність. Для доставки та обслуговування виплат "Укрпошта" залучила понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень по всій Україні, включно з віддаленими та прифронтовими населеними пунктами.

Окрім "Зимової підтримки", уряд запустив програму "Тепла зима" з одноразовою виплатою 6500 гривень для найбільш вразливих категорій населення - дітей із малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю І групи серед ВПО, одиноких пенсіонерів тощо. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд, кошти можна буде витратити на товари та послуги першої необхідності протягом шести місяців.

Деталі та порядок оформлення допомоги доступні на сайті zyma.gov.ua.