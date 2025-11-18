ua en ru
Украинцы подали 7 миллионов заявлений на "Зимнюю поддержку" в "Дії": как получить 1000 гривен

Вторник 18 ноября 2025 16:56
Украинцы подали 7 миллионов заявлений на "Зимнюю поддержку" в "Дії": как получить 1000 гривен Фото: В "Дії" зарегистрировали 7 миллионов заявлений на получение 1000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы подали уже более 7 миллионов заявок через приложение "Дія" на получение 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Там уточнили, что каждый третий пользователь приложения воспользовался этой услугой. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а с сегодняшнего дня доступна и офлайн-опция - в любом отделении "Укрпочты".

Отметим, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, в целом "Дією" пользуются более 23 миллионов украинцев.

Что известно о программе "Зимняя поддержка"

Программа "Зимняя поддержка" в 2025 году предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 гривен для всех украинцев. Подать заявку можно двумя способами: онлайн через приложение "Дія" с 15 ноября или письменно в отделениях "Укрпочты" с 18 ноября до 24 декабря 2025 года.

Выплату автоматически получат пенсионеры и получатели социальных пособий через "Укрпочту". Другие категории, которые не пользуются "Дією", не имеют РНУКПП, получают пенсию на банковский счет, или подают заявления на детей или недееспособных лиц, должны обратиться в почтовое отделение с документами, подтверждающими личность и право на помощь.

Средства можно потратить до 30 июня 2026 года на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги или благотворительность. Для доставки и обслуживания выплат "Укрпочта" привлекла более 26 тысяч стационарных и мобильных отделений по всей Украине, включая отдаленные и прифронтовые населенные пункты.

Кроме "Зимней поддержки", правительство запустило программу "Теплая зима" с единовременной выплатой 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения - детей из малообеспеченных семей, людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ, одиноких пенсионеров и тому подобное. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд, средства можно будет потратить на товары и услуги первой необходимости в течение шести месяцев.

Детали и порядок оформления помощи доступны на сайте zyma.gov.ua.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

