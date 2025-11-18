Украинцы подали 7 миллионов заявлений на "Зимнюю поддержку" в "Дії": как получить 1000 гривен

Фото: В "Дії" зарегистрировали 7 миллионов заявлений на получение 1000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы подали уже более 7 миллионов заявок через приложение "Дія" на получение 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Там уточнили, что каждый третий пользователь приложения воспользовался этой услугой. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а с сегодняшнего дня доступна и офлайн-опция - в любом отделении "Укрпочты". Отметим, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, в целом "Дією" пользуются более 23 миллионов украинцев.

