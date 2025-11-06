Українці два місяці не отримують національний кешбек: що відбувається і коли буде виплата

Гроші за програмою "Національний кешбек" за серпень учасникам почнуть виплачувати наступного тижня. На наступному етапі планується виплатити гроші за вересень, яких люди також не отримали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну заяву Міністерства економіки.

"Виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", - зазначили у міністерстві. Затримку з виплатами у міністерстві пояснили технічним процесом погодження. Оскільки фактично кількість учасників програми значно перевищила початково прогнозовану, а виплати за серпень стали найбільшими за весь час роботи програми - 509 мільйонів гривень. "Наступним етапом почнуться виплати "Національного кешбеку" за вересень. Ми й надалі будемо повідомляти про хід відновлення виплат", - зазначили у міністерстві.