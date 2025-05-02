Кешбек за березень не прийшов: в чому затримка і коли чекати

Виплата кешбеку за березень затримується через найбільший обсяг нарахувань в історії програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт програми .

У межах програми "Національний кешбек" за березень 2025 року передбачене рекордне нарахування - 443 млн гривень. Ці кошти мають отримати 3,4 млн громадян.

"Затримка сталась через великий обсяг даних і обробка триває довше, ніж у попередні періоди", – зазначено на офіційному порталі "Національний кешбек".

Зараз триває технічне завершення обробки заявок, після чого кошти будуть надіслані отримувачам. Організатори програми підтвердили, що дату зарахування буде оголошено окремо, одразу після завершення технічної обробки. Інформація з’явиться на порталі "Зроблено в Україні". Поки що система працює в штатному режимі, але з підвищеним навантаженням, оскільки березень став рекордним місяцем за кількістю отримувачів.

Як працює програма "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це державна ініціатива, спрямована на підтримку українських споживачів та виробників. Суть програми полягає в частковому поверненні коштів за придбані товари вітчизняного виробництва.

Громадяни можуть отримати 10% від вартості покупок, зроблених у межах програми. Виплати здійснюються у таких межах:

мінімальна сума кешбеку за місяць – 2 гривні;

– максимальна сума на місяць – до 3 000 гривень.

Програма охоплює українські товари, які зареєстровані в системі. Кешбек не нараховується на підакцизну продукцію, за винятком окремих виноградних і фруктових вин та медових напоїв, які не містять додаткового спирту.

Як отримати кешбек:

придбати товари українського виробництва в магазинах, що беруть участь у програмі (перевірити товар можна через сканер у застосунку "Дія"); оплатити покупку банківською карткою , яка має дозвіл на передання даних про транзакції; очікувати нарахування коштів на окремий рахунок "Національний кешбек".

Використати нараховані кошти можна до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються.