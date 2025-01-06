У січні українці не отримають виплати за "Національним кешбеком": у чому причина

Виплати "Національного кешбеку" за грудень та січень відбудуться наприкінці лютого 2025 року через особливості бюджетного процесу. На сьогодні активними учасниками програми є 4,5 млн громадян, які вже активували картки для майбутніх виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

За чотири місяці дії програми "Національний кешбек" українці накопичили 436 млн гривень, що на 180 млн більше порівняно з минулим місяцем.

Перша віцепрем’єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що програма демонструє стабільне зростання, зокрема завдяки залученню все більшої кількості осіб старшого віку. Вона підкреслила, що "Національний кешбек" підтримує не лише споживачів, а й національних виробників, створюючи додаткові стимули для покупки українських товарів.

Активність учасників програми: Найактивнішими користувачами є молоді люди віком до 45 років, чия частка на кінець грудня становила 57,4%. Серед користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) - 22,4%, старшого віку (60+) - 20,2%. Жінки складають 62,3% від загальної кількості учасників.

Як отримати кешбек

Програма дозволяє отримувати кешбек у розмірі 10% на покупки українських товарів, доданих до спеціального переліку. Учасники можуть скористатися сканером штрихкодів в додатку "Дія" для перевірки, чи є товар в програмі кешбеку. Торгівельні мережі маркують товари, що беруть участь у програмі, спеціальними позначками на полицях та вивісок на вході до магазинів.

Витратити кешбек можна на:

Комунальні та медичні послуги;

Освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

Книги та іншу продукцію українського виробництва;

Ліки та медичні вироби;

Благодійність та підтримку ЗСУ.

До програми долучилися провідні національні торгівельні мережі, аптеки, автозаправні станції та понад 1600 виробників. Кількість банків, що підтримують програму, зросла до 17, серед них ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Ощадбанк та інші.