Украинцы два месяца не получают национальный кэшбэк: что происходит и когда будет выплата

Деньги по программе "Национальный кэшбек" за август участникам начнут выплачивать на следующей неделе. На следующем этапе планируется выплатить деньги за сентябрь, которых люди также не получили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Министерства экономики.

"Выплаты по программе "Национальный кэшбек" за август будут проведены на следующей неделе в полном объеме. Завершаются финальные процедуры перед запуском выплаты", - отметили в министерстве. Задержку с выплатами в министерстве объяснили техническим процессом согласования. Поскольку фактически количество участников программы значительно превысило изначально прогнозируемое, а выплаты за август стали крупнейшими за все время работы программы - 509 миллионов гривен. "Следующим этапом начнутся выплаты "Национального кэшбека" за сентябрь. Мы и в дальнейшем будем сообщать о ходе возобновления выплат", - отметили в министерстве.