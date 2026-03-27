Український правопис оновили остаточно: що змінилося

21:35 27.03.2026 Пт
З ілюстрацій видалили всі приклади, що стосувалися держави-агресора
aimg Катерина Коваль
Український правопис оновили остаточно: що змінилося Фото: оновлений стандарт не вплине на правила (Getty Images)

В Україні остаточно завершили оновлення українського правопису. Відтепер він має статус єдиного офіційного нормативного тексту державної мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Що змінилося в правописі

Оновлений правопис уперше введено в правове поле як єдиний офіційний нормативний текст. Це означає, що відтепер він має чітко визначений юридичний статус, якого раніше не мав.

Як повідомляла Національна комісія зі стандартів державної мови, ключові зміни полягають в:

  • очищення від пропаганди: з тексту прибрали всі приклади, які ілюстрували правила, але стосувалися держави-агресора (Росії);

  • стабільність правил: технічні правки та вдосконалення структури не вплинуть на усталені правила для користувачів;

Новий стандарт уже діє - уряд ухвалив рішення про втрату чинності попередньої постанови, тож оновлений правопис застосовується з моменту цього рішення.

Як готували документ

Над текстом правопису працювала робоча група з провідних науковців Національної академії наук України та найбільших університетів країни - Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського та Дніпровського університетів.

Під час підготовки фахівці:

  • опрацювали понад 1400 пропозицій від громадськості;
  • отримали відгуки від 27 органів державної влади.

У січні 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови надала чітке роз’яснення щодо невживання фемінітивів, визначивши, за яких умов це може вважатися порушенням мовних норм. Тоді ж Верховна Рада активізувала роботу над очищенням законодавства від русизмів та оновленням правопису, посилюючи захист української мови на законодавчому рівні.

Паралельно парламент взявся за дерусифікацію законів, зокрема запроваджуючи національний шрифт та адаптуючи нормативні акти до сучасних мовних стандартів. Ця робота створила підґрунтя для остаточного затвердження Українського правопису як єдиного офіційного нормативного тексту.

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
