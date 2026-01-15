Очищення від русизмів та оновлення правопису: Рада посилює захист української мови

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14334 "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави". Він передбачає оновлення правопису, відмову від русизмів та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на офіційному сайті Ради.

Законопроєкт пропонує:

поширення української мови в усіх сферах комунікації;

досягнення високої якості української літературної мови, очищення її структури від іншомовних (насамперед російськомовних) елементів;

удосконалення галузевих терміносистем та словотворення на українськомовній основі;

розвиток українськомовної освіти на всіх рівнях;

створення сталого українськомовного інформпростору;

очищення онімного українського простору від наслідків колонізації.

Документ передбачає, що Нацкомісія зі стандартів держмови має підготувати оновлений правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Крім того, Національна академія наук спільно з Національною академією правових наук до 1 березня 2026 року мають проаналізувати тексти законів, поданих на експертизу, і підготувати висновки щодо термінів та словосполук.

До 1 березня цього року Кабмін має розробити та затвердити єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів, постанов та інших парламентських актів.

Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики доручили підготувати законодавчі пропозиції для посилення захисту державної мови, які передбачатимуть:

гарантування право на отримання послуг українською мовою;

посилення використання української мови на роботі та захист працівників від дискримінації за мовною ознакою;

поширення мовних вимог медіа на соцмережі та онлайн-медіа;

встановлення процедури відповідальності для порушників мовного законодавства.

"Ухвалення проєкту постанови спрямоване на посилення реалізації конституційного статусу української мови як державної, забезпечення її взірцевого застосування у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах суспільного життя", - йдеться у пояснювальній записці.