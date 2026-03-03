Чи є невживання фемінітивів порушенням в Україні? У Нацкомісії дали чітке роз’яснення
Вживання фемінітивів в українській мові не є обов’язковим стандартом. Відсутність у мовленні чи текстах іменників на позначення осіб жіночої статі не вважається порушенням чинних мовних норм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної комісії зі стандартів державної мови Юлії Чернобров у коментарі "Укрінформу".
Що каже правопис
За словами очільниці Нацкомісії, чинний "Український правопис" лише надає інструменти для створення назв професій чи посад у жіночому роді, але не змушує ними користуватися. Документ у частині 4 параграфа 32 лише пропонує перелік суфіксів, які можна використовувати для створення таких назв.
Невживання фемінітивів не тягне за собою жодних санкцій чи звинувачень у порушенні мовного законодавства.
Затвердження правопису
Нагадаємо, Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як офіційний державний стандарт на виконання постанови Верховної Ради. Документ уперше отримав юридичний статус єдиного нормативного тексту, а з його прикладів прибрали згадки про державу-агресора. Новий стандарт запрацює після скасування урядом постанови 2019 року.
Він набере чинності одразу після публікації на сайті Нацкомісії.
РБК-Україна також писало, що 22 травня 2019 року уряд затвердив оновлену редакцію українського правопису. У січні 2021 року Окружний адмінсуд Києва визнав постанову про його запровадження незаконною, однак Міністерство юстиції оскаржило це рішення.
Пізніше Шостий апеляційний адмінсуд скасував вердикт ОАСК, а у 2024 році Верховний Суд остаточно підтвердив чинність і обов’язковість нового правопису. Того ж року завершився п’ятирічний перехідний період для повного впровадження його норм.