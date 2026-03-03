Чи є невживання фемінітивів порушенням в Україні? У Нацкомісії дали чітке роз’яснення

Вживання фемінітивів в українській мові не є обов’язковим стандартом. Відсутність у мовленні чи текстах іменників на позначення осіб жіночої статі не вважається порушенням чинних мовних норм.

Що каже правопис За словами очільниці Нацкомісії, чинний "Український правопис" лише надає інструменти для створення назв професій чи посад у жіночому роді, але не змушує ними користуватися. Документ у частині 4 параграфа 32 лише пропонує перелік суфіксів, які можна використовувати для створення таких назв. Невживання фемінітивів не тягне за собою жодних санкцій чи звинувачень у порушенні мовного законодавства.