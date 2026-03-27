Украинское правописание обновили окончательно: что изменилось

В Украине окончательно завершили обновление украинского правописания. Теперь он имеет статус единого официального нормативного текста государственного языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети главы Верховной Рады Руслана Стефанчука .

Что изменилось в правописании

Обновленное правописание впервые введено в правовое поле как единый официальный нормативный текст. Это означает, что отныне оно имеет четко определенный юридический статус, которого раньше не имело.

Как сообщала Национальная комиссия по стандартам государственного языка, ключевые изменения заключаются в:

очищение от пропаганды: из текста убрали все примеры, которые иллюстрировали правила, но касались государства-агрессора (России);

стабильность правил: технические правки и совершенствование структуры не повлияют на устоявшиеся правила для пользователей;

Новый стандарт уже действует - правительство приняло решение об утрате силы предыдущего постановления, поэтому обновленное правописание применяется с момента этого решения.

Как готовили документ

Над текстом правописания работала рабочая группа из ведущих ученых Национальной академии наук Украины и крупнейших университетов страны - Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Одесского и Днепровского университетов.

Во время подготовки специалисты: