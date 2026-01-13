Національний шрифт і новий правопис: у Раді взялися за дерусифікацію законів
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу, спрямовану на подолання наслідків радянської русифікації українського законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.
Документ передбачає оновлення правопису, очищення юридичної мови від русизмів та запровадження національного шрифту для державних документів.
Що пропонують змінити
Ініціативу викладено у проєкті постанови "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави" (реєстр. №14334). Документ розглянули 12 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики за участі представників уряду, Офісу президента, профільних міністерств та експертів.
За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, значна частина українських законів досі є "калькою" з російської - формально написаною українською, але з чужою мовною логікою та канцеляризмами.
"Ми маємо 73 роки перебування під радянською окупацією, що зупинило розвиток української наукової та правничої мови", - наголосив Стефанчук.
Оновлення правопису та правничий глосарій
Серед ключових напрямів ініціативи:
- оновлення українського правопису - після консультацій з Кабінетом міністрів та науковими установами фіналізацію роботи очікують до 1 березня;
- створення єдиного правничого глосарія - бази термінів українського законодавства, яку розроблятимуть мовознавці та юристи. Мета - прибрати русизми й застарілі канцелярські формули, що десятиліттями вкорінювалися через радянський вплив.
Національний шрифт для законів
Окремий акцент у постанові зроблено на візуальній ідентичності державних документів. Стефанчук підкреслив, що використання шрифтів російського походження, зокрема "Peterburg" чи "Izhitsa", є недопустимим в офіційних актах і на державних відзнаках.
Постанова передбачає розробку та впровадження національного шрифту, який має стати символом українського суверенітету навіть у графічному оформленні законів і документів.
У Комітеті зазначили, що підтримка цієї ініціативи є важливим кроком для зміцнення державної мови та формування автентичного правового простору України.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у рамках дерусифікації Національний банк України ще у вересні 2024 року запропонував перейменувати розмінні монети з "копійок" на "шаги". У регуляторі пояснили, що така ініціатива покликана відновити історичну справедливість, позбутися радянсько-російської спадщини та повернути українські грошові традиції.
Також ми писали, що парламентський комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про перейменування "копійок" на "шаги". Зміни стосуватимуться лише монети номіналом 50 копійок, яких в обігу майже 1,4 млрд.