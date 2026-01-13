Національний шрифт і новий правопис: у Раді взялися за дерусифікацію законів

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу, спрямовану на подолання наслідків радянської русифікації українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України .

Документ передбачає оновлення правопису, очищення юридичної мови від русизмів та запровадження національного шрифту для державних документів.

Що пропонують змінити

Ініціативу викладено у проєкті постанови "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави" (реєстр. №14334). Документ розглянули 12 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики за участі представників уряду, Офісу президента, профільних міністерств та експертів.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, значна частина українських законів досі є "калькою" з російської - формально написаною українською, але з чужою мовною логікою та канцеляризмами.

"Ми маємо 73 роки перебування під радянською окупацією, що зупинило розвиток української наукової та правничої мови", - наголосив Стефанчук.

Оновлення правопису та правничий глосарій

Серед ключових напрямів ініціативи:

оновлення українського правопису - після консультацій з Кабінетом міністрів та науковими установами фіналізацію роботи очікують до 1 березня;

- після консультацій з Кабінетом міністрів та науковими установами фіналізацію роботи очікують до 1 березня; створення єдиного правничого глосарія - бази термінів українського законодавства, яку розроблятимуть мовознавці та юристи. Мета - прибрати русизми й застарілі канцелярські формули, що десятиліттями вкорінювалися через радянський вплив.

Національний шрифт для законів

Окремий акцент у постанові зроблено на візуальній ідентичності державних документів. Стефанчук підкреслив, що використання шрифтів російського походження, зокрема "Peterburg" чи "Izhitsa", є недопустимим в офіційних актах і на державних відзнаках.

Постанова передбачає розробку та впровадження національного шрифту, який має стати символом українського суверенітету навіть у графічному оформленні законів і документів.

У Комітеті зазначили, що підтримка цієї ініціативи є важливим кроком для зміцнення державної мови та формування автентичного правового простору України.