Українські військові збили кілька дронів у небі Данії: у Генштабі розкрили подробиці

Фото: українські військові збили кілька дронів у небі Данії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним безпілотникам підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що на демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Збиття зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти дронів отримали десятки запитань від іноземних колег.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що у Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами. Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам.

Навчання розпочались на після того, як останніми тижнями у Данії, Польщі та Румунії спостерігалась хвиля вторгнень дронів, а також порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

27 вересня в Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". Також "невідомі безпілотники" 25 вересня літали над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські танкери можуть використовуватися для запуску та контролю дронів над європейськими містами, але датські спецслужби поки не підтвердили причетність Росії до інцидентів у Данії.

