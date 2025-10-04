Украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании: в Генштабе раскрыли подробности

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Дании стартовали совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие украинские военные вместе с датскими коллегами. Они отрабатывают задачи по противодействию ударным беспилотникам.

Учения начались на после того, как в последние недели в Дании, Польше и Румынии наблюдалась волна вторжений дронов, а также нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

27 сентября в Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили "неизвестные дроны". Также "неизвестные беспилотники" 25 сентября летали над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские танкеры могут использоваться для запуска и контроля дронов над европейскими городами, но датские спецслужбы пока не подтвердили причастность России к инцидентам в Дании.