У Данії підтвердили, що над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники
У Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили невідомі дрони. Відомо, що було задіяно "кілька потужностей".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.
"Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі на кількох об'єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники. Було задіяно кілька потужностей", - йдеться у заяві.
Зазначається, що безпілотники були помічені на кількох військових об'єктах, зокрема на авіабазі Скридструп та в Ютландському драгунському полку.
Наразі триває розслідування, тому командування оборони Данії не розголошує подробиці.
"Збройні сили Данії можуть вирішити збивати дрони над військовими об'єктами, враховуючи конкретну загрозу та оцінку ризиків", - додають у відомстві.
Невідомі дрони в Європі
Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня в небі над Норвегією виявили невідомі безпілотники. Також увечері 22 вересня через дрони зупиняв роботу аеропорт Копенгагена.
А в ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп було зафіксовано проліт дронів.
За даними ЗМІ, у Швеції помітили підозрілі дрони біля головної військово-морської бази.