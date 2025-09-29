Українські військові навчатимуть Данію боротися з дронами

У Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами. Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з появою невідомих безпілотників над країною", -повідомили у Генштабі.

Протягом тижня учасники обмінюватимуться досвідом, підвищуватимуть рівень підготовки та вдосконалюватимуть навички протидії повітряним загрозам.

У відомстві підкреслили, що такі навчання зміцнюють взаємосумісність Збройних сил України і Данії та роблять держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі.

Невідомі дрони у Європі

Останніми тижнями у Данії, Польщі та Румунії спостерігається хвиля вторгнень дронів , а також порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

27 вересня в Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". Також "невідомі безпілотники" 25 вересня літали над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.