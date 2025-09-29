Українські військові навчатимуть Данію боротися з дронами
У Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами. Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з появою невідомих безпілотників над країною", -повідомили у Генштабі.
Протягом тижня учасники обмінюватимуться досвідом, підвищуватимуть рівень підготовки та вдосконалюватимуть навички протидії повітряним загрозам.
У відомстві підкреслили, що такі навчання зміцнюють взаємосумісність Збройних сил України і Данії та роблять держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі.
Невідомі дрони у Європі
Останніми тижнями у Данії, Польщі та Румунії спостерігається хвиля вторгнень дронів , а також порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.
27 вересня в Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". Також "невідомі безпілотники" 25 вересня літали над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські танкери можуть використовуватися для запуску та контролю дронів над європейськими містами, але датські спецслужби поки не підтвердили причетність Росії до інцидентів у Данії.