Ще у двох країнах НАТО помітили невідомі дрони: що відомо

Субота 27 вересня 2025 21:52
Ще у двох країнах НАТО помітили невідомі дрони: що відомо Фото: у Нідерландах, імовірно, була повітряна куля (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 27 вересня, у ще двох країнах НАТО заявили про виявлення невідомих дронів. Йдеться про Норвегію та Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK і NOS.

Норвегія

Як пишуть ЗМІ, у суботу вранці співробітники поліції і військові бачили безпілотники на авіабазі Ерланд.

"У нас є дуже хороші спостереження від компетентних фахівців, і це можуть бути справжні безпілотники. На південь від злітно-посадкової смуги було виявлено силуети і світлові сигнали, що відповідають дронам. Те ж саме було зроблено і на північ від злітно-посадкової смуги", - сказав командир з розслідування інцидентів Маттіс Хасборг.

За його словами, спостереження тривали дві з половиною години. Тепер слідство намагається з'ясувати, що сталося і хто за цим стоїть.

Водночас, за даними оперативного штабу ПС, можливі появи безпілотників не вплинули на виконання польотів. Дрони фіксували щонайменше двічі.

Зазначимо, що авіабаза Ерлан - це бойова авіабаза Норвегії, на якій розміщено безліч винищувачів F-35. Останніми днями на території авіабази проходили навчання НАТО, в яких взяли участь 450 осіб із 16 країн.

Нідерланди

Видання NOS пише, що сьогодні в Норвегії було помічено щось схоже на дрон. Зокрема, злітно-посадкову смугу Полдербан в аеропорту Схіпхол закрили приблизно на 45 хвилин після того, як пілоти і спостерігачі за літаками припустили, що бачили безпілотник.

"Близько 12:10 до служби управління повітряним рухом надійшло кілька повідомлень від пілотів. Вони бачили безпілотник, що летів на висоті близько 150 метрів", - ідеться в публікації.

Після розслідування Королівська служба Нідерландів Марехаусзе повідомила, що це, найімовірніше, був не дрон, оскільки на радарних знімках він не був помічений. Наразі є підозра, що це була повітряна куля.

Крім того, пошуки проводилися, зокрема, з використанням поліцейського гелікоптера, проте нічого не виявлено.

Дрони в країнах НАТО

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли невідомі дрони з'являються в повітряному просторі країн НАТО.

Сьогодні, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи і хоче послабити допомогу Україні.

За словами глави держави, глава Кремля Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні.

