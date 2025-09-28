Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнам Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення .

"Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн", - заявив президент.

Глава держави додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту", - додав президент.