Дрони покинули повітряний простір над аеропортом Ольборг: що розповідає поліція

Невідомі дрони дрони, які спостерігали у Данії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Північної Ютлантії у соцмережі Х.

"Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг", - ідеться у повідомленні поліції Північної Ютлантії.

Розпочато розслідування. Поліція просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними.

Про невідомі безпілотники, які в ніч на 25 вересня були помічені поблизу ще трьох аеропортів Данії - в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі - наразі не повідомляється.

На авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.