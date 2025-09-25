Дрони покинули повітряний простір над аеропортом Ольборг: що розповідає поліція
Невідомі дрони дрони, які спостерігали у Данії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Північної Ютлантії у соцмережі Х.
"Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг", - ідеться у повідомленні поліції Північної Ютлантії.
Розпочато розслідування. Поліція просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними.
Про невідомі безпілотники, які в ніч на 25 вересня були помічені поблизу ще трьох аеропортів Данії - в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі - наразі не повідомляється.
На авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.
Дрони над Ольборгом
Як писало РБК-Україна, перше повідомлення про невідомі безпілотники у небі над аеропортом "Ольборг" з'явились близько опівночі.
Речник аеропорту підтвердив, що "Ольборг" був закритий через дрони в його повітряному просторі. Водночас, він відмовився коментувати кількість дронів.
Через цей інцидент час прильоту та вильоту змінили чотири рейси, зокрема два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.
Дрони над Копенгагеном
Лише за два дні до цього - ввечері 22 вересня - кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії. Аеропорт Копенгагена припиняв роботу майже на чотири години.
Вранці наступного дня дрони самостійно залишили район, робота аеропорту була відновлена.
Данська поліція згодом повідомила, що дронами керував "компетентний оператор".