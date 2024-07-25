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Українські розвідники визначили, хто обстрілює Харківську і Сумську області "Іскандерами"

Фото: ГУР виявиловинних у обстрілах Харківської та Сумської областей російських військових (armyinform.com.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Українські розвідники ідентифікували воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківську та Сумську області. Загалом викрито 30 осіб, які завдавали ударів по регіонах "Іскандерами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Як зазначають у відомстві, оперативники та аналітики ГУР ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей.

"Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер” проти українських цивільних",  - йдеться в повідомленні.

Розвідники інформують, що ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.

"Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади зс рф розташоване у місті Шуя Івановської області.

"До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер", - повідомили у розвідці.

 Фото: воєнні злочинці РФ, які обстрілюють Харківську та Сумську області (gur.gov.ua)

Ситуація у Харківській та Сумській областях

Варто зауважити, що окупанти впродовж тривалого часу посилено завдають атак по прикордонним Харківській та Сумській областях. Зокрема, російські загарбники не полишають спроб створити т.з. буферну зону на кордонах для убезпечення своїх тилових позицій.

Напочатку травня ворог активно почав наступати на Харківському напрямку. Що стосується Сумської області, там армія РФ масово обстрілює прикордонні населені пункти та марно намагається завести на територію регіону ДРГ.

Місцева влада Сумської області на тлі постійних обстрілів вирішила провести масову евакуацію в прикордонних районах.

І хоч плани ворога були зламані, ситуація на даних напрямках залишається стабільно напруженою, зазначають українські військові.

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