Украинские разведчики определили, кто обстреливает Харьковскую и Сумскую области "Искандерами"

Украинские разведчики идентифицировали военных преступников РФ, обстреливающих Харьковскую и Сумскую области. Всего разоблачены 30 человек, которые наносили удары по регионам "Искандерами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
Как отмечают в ведомстве, оперативники и аналитики ГУР идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии московского военного округа ВС РФ, непосредственно причастных к ракетным обстрелам Сумской и Харьковской областей.
"Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов "Искандер" против украинских гражданских", - говорится в сообщении.
Разведчики информируют, что ОТРК "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км.
"Этим оружием россияне, в частности, атакуют Сумскую и Харьковскую области Украины. Например, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове", - говорится в сообщении.
Известно, что постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады из России расположено в городе Шуя Ивановской области.
"В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер", - сообщили в разведке.
Стоит отметить, что кафиры на протяжении длительного времени усиленно наносят атаки по приграничным Харьковской и Сумской областях. В частности, российские захватчики не оставляют попыток создать т.н. буферную зону на границах для обеспечения своих тыловых позиций.
В начале мая враг активно начал наступать на Харьковском направлении. Что касается Сумской области, там армия РФ массово обстреливает пограничные населенные пункты и тщетно пытается завести на территорию региона ДРГ.
Местные власти Сумской области на фоне постоянных обстрелов решили провести массовую эвакуацию в приграничных районах.
И хотя планы врага были сломаны, ситуация в данных направлениях остается стабильно напряженной, отмечают украинские военные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.