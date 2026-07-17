Над Україною завис антициклон: якою буде спека та де чекати грози на вихідних

Погода в Україні в суботу та неділю буде переважно сухою та сонячною. Проте в деяких областях опадів все ж таки не уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне: Прогноз на вихідні : більшість областей України перебуватимуть під впливом антициклону, тому переважатиме суха та сонячна погода.

: більшість областей України перебуватимуть під впливом антициклону, тому переважатиме суха та сонячна погода. Де ймовірні опади : грозові дощі можуть бути на заході країни (через "лінію сходження" повітряних потоків), а ввечері 19 липня - також у Житомирській та Вінницькій областях.

: грозові дощі можуть бути на заході країни (через "лінію сходження" повітряних потоків), а ввечері 19 липня - також у Житомирській та Вінницькій областях. Температура : повітря по Україні вдень суботи й неділі прогріватиметься до +24...+29°С, місцями може бути близько +31°С.

: повітря по Україні вдень суботи й неділі прогріватиметься до +24...+29°С, місцями може бути близько +31°С. Що у столиці: в Києві вихідні дні будуть сухими та сонячними, температура повітря вдень 18 липня очікується +25...+26°С, 19 липня - близько +30°С.

Де і чому впродовж вихідних ймовірні дощі

Експерт розповіла, що впродовж вихідних днів (18-19 липня) на погоду в Україні впливатиме, зокрема, антициклон.

Він, за словами Діденко, не пропускатиме дощі у більшість областей. Тож здебільшого по Україні буде сухо та сонячно.

Водночас на заході буде "лінія сходження", яка зумовить грозові дощі.

Синоптик нагадала, що "лінія сходження" (або ж "лінія нестійкості") позначається на відповідних картах жовтою лінією з колючками.

"Це така вузька зона, де сходяться повітряні потоки, провокують конвергенцію. Через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з'являються активні дощі, навіть зливи та грози", - пояснила фахівець.

Вона уточнила також, що конвергенція - це коли "парочка повітряних потоків сходяться в одне русло".

Тим часом конвекція - "головний мотор злив, гроз, шквалів, граду".

"Коли тепле легке повітря підіймається, важке холодне опускається, при зустрічі і виникають ось ці явища", - констатувала метеоролог.

Антициклон, лінія сходження та атмосферні фронти 18 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

На решті території України, за інформацією Діденко, буде сухо та сонячно.

Хоча ввечері неділі, 19 липня, західні грозові дощі можуть дійти:

до Житомирської області;

до Вінницької області.

"Тому повертайтесь із цих областей трохи раніше", - порадила спеціаліст.

Що буде з температурою повітря в Україні

Діденко повідомила, що денна температура повітря по Україні впродовж вихідних очікується близько +24...+29°С.

Хоча не виключено, що місцями може бути навіть дещо спекотніше - близько +29...+31°С.

"Літніх вихідних потроху меншає - не сидіть вдома, помилуйтеся результатами помірно-континентального українського клімату. Це вам не французькі +40 градусів", - зауважила експерт.

Особливості погоди в Україні 18-19 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Якої погоди чекати мешканцям і гостям Києва

Згідно з інформацією Діденко, у Києві суха сонячна погода переважатиме:

і в суботу, 18 липня;

і в неділю, 19 липня.

При цьому температура повітря в денні години:

в суботу - коливатиметься в межах +25...+26°С;

в неділю - буде спекотна, близько +30°С.

Вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати:

18 липня - близько +17°С;

19 липня - близько +18°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"У нас хороше квітуче літо", - підсумувала Діденко.