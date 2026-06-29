Спекотніше за норму? В УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні

Погода в Україні в липні може бути спекотна, але нестійка (фото ілюстративне: Getty Images)

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Спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості липня в Україні. Вони не лише оцінили "традиційні" показники, але й поділились попереднім прогнозом на другий місяць літа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.