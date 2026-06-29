Спекотніше за норму? В УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні
Спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості липня в Україні. Вони не лише оцінили "традиційні" показники, але й поділились попереднім прогнозом на другий місяць літа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Особливості місяця: липень в Україні залишається найтеплішим місяцем року, проте з періодами нестійкої погоди - грозами, шквалами та зливами.
- Температурний прогноз: в середньому по країні в липні прогнозують +21,8…+26,0°C, у Карпатах - близько +18...+20°C.
- Відхилення: така середня місячна температура стане вищою за кліматичну норму на 2°C, а у західних областях - на 3°C.
- Опади: місячна кількість опадів очікується в межах 26-71 мм (у Карпатах - 79-119 мм), що становить лише 60-75% від норми.
Особливості липня в Україні
Українцям нагадали, що липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди:
- з грозами;
- зі шквалами;
- зі зливами;
- із періодами жаркої посушливої погоди.
Середні температури липня
Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря в липні складає:
- в середньому по Україні - близько +19...+24,8°C;
- у Карпатах - дещо менше - близько +13...+18°C.
Абсолютні мінімуми й максимуми
Згідно з інформацією УкрГМЦ, абсолютний мінімум температури впродовж другого літнього місяця становить:
- в середньому по Україні - від 0,1 до 9 градусів тепла;
- у південній частині - місцями +9,1...+12,8 градусів за Цельсієм;
- на високогір’ї Карпат - від 1,6 градусів тепла до 0,6 градусів морозу.
При цьому абсолютний максимум температури повітря:
- по Україні - від 33,4 до 39,6 градусів вище нуля;
- у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях - місцями +40,0...+41,6°C;
- у гірських районах - близько +26,6...+37,0°C.
В УкрГМЦ поділились короткою кліматичною характеристикою липня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Скільки опадів буває в липні
Середня місячна кількість опадів впродовж липня, за даними експертів Укргідрометцентру, може становити:
- у західних, північних і Вінницькій областях - близько 62-119 мм;
- у Карпатах - близько 131-170 мм;
- на решті території країни - близько 37-75 мм;
- на південному сході - місцями 23-36 мм.
Яким може бути липень цього року
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у липні 2026 року.
Так, середня місячна температура повітря передбачається:
- по Україні - близько +21,8...+26,0°C;
- у Карпатах - близько +18...+20°C.
"Що на 2°C, а у західних областях - на 3°C вище за норму", - пояснили українцям спеціалісти.
Середня температура повітря в липні 2026 року може бути вищою за норму (інфографіка: РБК-Україна)
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
- 26-71 мм - по Україні;
- 79-119 мм - місцями у Карпатах та на Прикарпатті.
"Що менше за норму (60-75%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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