В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта)
Перший день липня продовжив випробовувати українців рекордною спекою. В окремих обласних центрах стовпчики термометрів перетнули попередні історичні позначки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де в Україні зафіксували нові температурні рекорди
За даними експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди були зафіксовані:
- впродовж 1 липня 2026 року;
- у шістьох обласних центрах.
Повідомляється, що в деяких областях України денні максимуми знову побили свої попередні історичні рекордні значення (для цієї дати).
Виходячи з даних метеорологічних станцій, впродовж цього дня перевищення історичних значень температури становило від 0,1 до 2,9°C.
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В цілому нові температурні рекорди впродовж першого дня липня зафіксували в таких облцентрах:
- Сімферополь - 35,9°C;
- Луцьк - 35,3°C;
- Ужгород - 35,2°C;
- Львів - 35,1°C;
- Рівне - 34,0°C;
- Тернопіль - 33,6°C.
Нові температурні рекорди в обласних центрах, зафіксовані 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
В УкрГМЦ уточнили, що дані з метеорологічної станції Сімферополь - доступні з Глобальної системи телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації.
Крім того, з українцями поділились посиланнями на сторінки у соціальних мережах інших обласних (регіональних) центрів з гідрометеорології.
Саме там можна знайти інформацію про актуальні "місцеві" температурні рекорди, встановлені для окремих дат.
В яких областях спека спаде вже завтра
У п'ятницю, 3 липня, деякі області України накриє холодний атмосферний фронт.
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко раніше пояснила, що він не лише принесе короткочасні дощі з грозами (місцями - також зі шквалами), але і "зіб'є" до комфортної температуру повітря:
- у західних областях;
- у Житомирській області;
- у Київській області;
- у Вінницькій області.
Там впродовж дня очікується близько +24...+29°С.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні б'є рекорди та розповідали, в яких областях і містах спеціалісти зафіксували нові історичні температурні максимуми у понеділок, 29 червня, та вівторок, 30 червня.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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