ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта)

16:16 02.07.2026 Чт
2 хв
Початок липня "накрив" деякі міста рекордною спекою
aimg Ірина Костенко
В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта) У деяких містах спека встановила нові рекордні значення (фото ілюстративне: Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Перший день липня продовжив випробовувати українців рекордною спекою. В окремих обласних центрах стовпчики термометрів перетнули попередні історичні позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де в Україні зафіксували нові температурні рекорди

За даними експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди були зафіксовані:

  • впродовж 1 липня 2026 року;
  • у шістьох обласних центрах.

Повідомляється, що в деяких областях України денні максимуми знову побили свої попередні історичні рекордні значення (для цієї дати).

Виходячи з даних метеорологічних станцій, впродовж цього дня перевищення історичних значень температури становило від 0,1 до 2,9°C.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

В цілому нові температурні рекорди впродовж першого дня липня зафіксували в таких облцентрах:

  • Сімферополь - 35,9°C;
  • Луцьк - 35,3°C;
  • Ужгород - 35,2°C;
  • Львів - 35,1°C;
  • Рівне - 34,0°C;
  • Тернопіль - 33,6°C.

В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта)Нові температурні рекорди в обласних центрах, зафіксовані 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, що дані з метеорологічної станції Сімферополь - доступні з Глобальної системи телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації.

Крім того, з українцями поділились посиланнями на сторінки у соціальних мережах інших обласних (регіональних) центрів з гідрометеорології.

Саме там можна знайти інформацію про актуальні "місцеві" температурні рекорди, встановлені для окремих дат.

В яких областях спека спаде вже завтра

У п'ятницю, 3 липня, деякі області України накриє холодний атмосферний фронт.

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко раніше пояснила, що він не лише принесе короткочасні дощі з грозами (місцями - також зі шквалами), але і "зіб'є" до комфортної температуру повітря:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Вінницькій області.

Там впродовж дня очікується близько +24...+29°С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні б'є рекорди та розповідали, в яких областях і містах спеціалісти зафіксували нові історичні температурні максимуми у понеділок, 29 червня, та вівторок, 30 червня.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Глобальне потепління Кліматолог Метеоролог Рекорди
Новини
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Аналітика
Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics