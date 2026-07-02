В Україні зафіксували історичні спекотні рекорди: де і коли було найгарячіше (карта)

Перший день липня продовжив випробовувати українців рекордною спекою. В окремих обласних центрах стовпчики термометрів перетнули попередні історичні позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де в Україні зафіксували нові температурні рекорди

За даними експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди були зафіксовані:

впродовж 1 липня 2026 року;

у шістьох обласних центрах.

Повідомляється, що в деяких областях України денні максимуми знову побили свої попередні історичні рекордні значення (для цієї дати).

Виходячи з даних метеорологічних станцій, впродовж цього дня перевищення історичних значень температури становило від 0,1 до 2,9°C.

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В цілому нові температурні рекорди впродовж першого дня липня зафіксували в таких облцентрах:

Сімферополь - 35,9°C;

Луцьк - 35,3°C;

Ужгород - 35,2°C;

Львів - 35,1°C;

Рівне - 34,0°C;

Тернопіль - 33,6°C.

Нові температурні рекорди в обласних центрах, зафіксовані 1 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, що дані з метеорологічної станції Сімферополь - доступні з Глобальної системи телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації.

Крім того, з українцями поділились посиланнями на сторінки у соціальних мережах інших обласних (регіональних) центрів з гідрометеорології.

Саме там можна знайти інформацію про актуальні "місцеві" температурні рекорди, встановлені для окремих дат.

В яких областях спека спаде вже завтра

У п'ятницю, 3 липня, деякі області України накриє холодний атмосферний фронт.

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко раніше пояснила, що він не лише принесе короткочасні дощі з грозами (місцями - також зі шквалами), але і "зіб'є" до комфортної температуру повітря:

у західних областях;

у Житомирській області;

у Київській області;

у Вінницькій області.

Там впродовж дня очікується близько +24...+29°С.