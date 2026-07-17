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Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходных

13:44 17.07.2026 Пт
3 мин
В отдельных областях прогнозируют грозовые дожди, поэтому планировать уикенд лучше "по погоде"
aimg Ирина Костенко
Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходных Погода в Украине на выходных местами может быть даже жаркой (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в субботу и воскресенье будет преимущественно сухой и солнечной. Однако в некоторых областях осадков все же не избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Прогноз на выходные: большинство областей Украины будут находиться под влиянием антициклона, поэтому будет преобладать сухая и солнечная погода.
  • Где вероятны осадки: грозовые дожди могут быть на западе страны (из-за "линии схождения" воздушных потоков), а вечером 19 июля - также в Житомирской и Винницкой областях.
  • Температура: воздух по Украине днем субботы и воскресенья будет прогреваться до +24...+29°С, местами может быть около +31°С.
  • Что в столице: в Киеве выходные дни будут сухими и солнечными, температура воздуха днем 18 июля ожидается +25...+26°С, 19 июля - около +30°С.

Где и почему на выходных вероятны дожди

Эксперт рассказала, что в течение выходных дней (18-19 июля) на погоду в Украине будет влиять, в частности, антициклон.

Он, по словам Диденко, не будет пропускать дожди в большинстве областей. Поэтому по Украине будет сухо и солнечно.

В то же время на западе будет "линия схождения", которая обусловит грозовые дожди.

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Синоптик напомнила, что "линия схождения" (или "линия неустойчивости") обозначается на соответствующих картах желтой линией с колючками.

"Это такая узкая зона, где сходятся воздушные потоки, провоцируют конвергенцию. Из-за чего возникает, активизируется конвекция и, как следствие, в этой зоне появляются активные дожди, даже ливни и грозы", - объяснила специалист.

Она уточнила также, что конвергенция - это когда "парочка воздушных потоков сходятся в одно русло".

Между тем конвекция - "главный мотор ливней, гроз, шквалов, града".

"Когда теплый легкий воздух поднимается, тяжелый холодный опускается, при встрече и возникают вот эти явления", - констатировала метеоролог.

Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходныхАнтициклон, линия схождения и атмосферные фронты 18 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

На остальной территории Украины, по информации Диденко, будет сухо и солнечно.

Хотя вечером воскресенья, 19 июля, западные грозовые дожди могут дойти:

  • до Житомирской области;
  • до Винницкой области.

"Поэтому возвращайтесь из этих областей чуть раньше", - посоветовала специалист.

Что будет с температурой воздуха в Украине

Диденко сообщила, что дневная температура воздуха по Украине в течение выходных ожидается около +24...+29°С.

Хотя не исключено, что местами может быть даже жарче - около +29...+31°С.

"Летних выходных понемногу становится меньше - не сидите дома, полюбуйтесь результатами умеренно-континентального украинского климата. Это вам не французские +40 градусов", - отметила эксперт.

Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходныхОсобенности погоды в Украине 18-19 июля (инфографика: РБК-Украина)

Какой погоды ждать жителям и гостям Киева

Согласно информации Диденко, в Киеве сухая солнечная погода будет преобладать:

  • и в субботу, 18 июля;
  • и в воскресенье, 19 июля.

При этом температура воздуха в дневные часы:

  • в субботу - будет колебаться в пределах +25...+26°С;
  • в воскресенье - будет жаркая, около +30°С.

Ночью, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать:

  • 18 июля - около +17°С;
  • 19 июля - около +18°С.

Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходныхГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"У нас хорошее цветущее лето", - подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, где в Украине зафиксировали исторические жаркие рекорды в начале июля и в каких областях больше всего пострадал будущий урожай.

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