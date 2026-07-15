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Від метру сухого ґрунту до потужних злив: де в Україні майбутній врожай постраждав найбільше

15:56 15.07.2026 Ср
3 хв
Аномальна спека та надмірні дощі в липні могли нашкодити не лише людям
aimg Ірина Костенко
Від метру сухого ґрунту до потужних злив: де в Україні майбутній врожай постраждав найбільше Агрометеорологічні умови на початку липня були місцями непрості (фото ілюстративне: Getty Images)
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Початок липня приніс в Україну різкі погодні контрасти. Рекордна спека та сильні зливи згодом не могли не вплинути на майбутній врожай у садах, на городах і полях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Погодні контрасти: початок липня в Україні відзначився різким переходом від аномальної спеки до похолодання з небезпечними зливами, грозами та шквалами.
  • Вплив на врожай: потужні дощі призвели до пошкодження сільськогосподарських культур у кількох областях, хоча в цілому зниження температури покращило умови для їхнього розвитку.
  • Ґрунтова засуха: попри чималі опади в одних регіонах, на значних площах у чотирьох областях фахівці зафіксували критичний дефіцит вологи та висихання метрового шару ґрунту.

Особливості погоди на початку липня

Спеціалісти УкрГМЦ нагадали, що у першій декаді липня в Україні спостерігалася нестійка погода із різкими перепадами температури повітря.

Початок декади був спекотним - середні добові температури повітря перевищували норму на 4-6°С.

Тоді на деяких метеорологічних станціях західних та Сумської областей було досягнуто або й перевищено максимальну температуру для окремих дат.

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Надалі, внаслідок переміщення кількох холодних атмосферних фронтів, відбулося різке похолодання.

Місцями воно супроводжувалося:

  • сильними зливами;
  • грозами;
  • шквалами.

Розподіл опадів по території України

Українцям розповіли, що на тлі переміщення атмосферних фронтів на початку липня сильні локальні зливи спостерігалися у деяких районах:

  • центральних областей;
  • південних областей;
  • східних областей.

"Із кількістю опадів за один дощ, яка наближалася до декадної або місячної норми", - уточнили в Укргідрометцентрі.

При цьому на переважній частині території західних областей спостерігався дефіцит опадів.

Від метру сухого ґрунту до потужних злив: де в Україні майбутній врожай постраждав найбільшеАгрометеорологічні умови першої декади липня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях від дощів постраждали рослини

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, дуже сильні дощі завдали шкоди сільськогосподарським культурам:

  • в окремих районах Харківської області (4 липня);
  • у Дніпропетровській області (впродовж 8-10 липня).

Коли умови для формування врожаю покращились

В цілому покращення умов для формування врожаю майже всіх сільськогосподарських культур відбулося після зміни агрометеорологічних умов на всій території України - внаслідок припинення тривалої хвилі спеки.

Зазначається водночас, що це залежало також:

  • від наявності та кількості опадів;
  • від, відповідно, рівня зволоження ґрунту.
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Де зафіксували найбільшу ґрунтову засуху

За даними УкрГМЦ, на початку липня значні площі під пізніми сільськогосподарськими культурами залишалися у стані глибокої ґрунтової засухи.

"Кількість опадів, яка випала за декаду, була недостатньою для відновлення запасів вологи у ґрунті до задовільного рівня", - пояснили українцям.

Уточнюється, що місцями запаси вологи "досягли критичних показників".

Так, повне висихання метрового шару ґрунту спостерігалося в окремих районах:

  • Харківської області;
  • Одеської області;
  • Миколаївської області;
  • Херсонської області.

"Посушливі умови зберігалися і у прилеглих районах інших областей", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як врятувати врожай від пекельної спеки (якими є 5 головних справ на городі в липні).

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