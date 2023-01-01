Над Україною помічені дрони-камікадзе, у низці областей оголошено повітряну тривогу

Над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Їх точну кількість поки що не встановлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Спочатку повітряна тривога була оголошена лише у Кіровоградській області. Через кілька хвилин також про небезпеку з повітря повідомила влада Запорізької області.

Оновлено (21:42)

У Дніпропетровській області пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, у регіоні працюють українські сили ППО.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також повідомив, що в регіоні залишається загроза іранських дронів-камікадзе.