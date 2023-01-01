Над Украиной замечены дроны-камикадзе, в ряде областей объявлена воздушная тревога

Над Украиной замечены две группы иранских беспилотников-камикадзе. Их точное количество пока не установлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Изначально воздушная тревога была объявлена только в Кировоградской области. Спустя несколько минут также об опасности с воздуха сообщили власти Запорожской области.
В Днепропетровской области прозвучали громкие взрывы. По предварительной информации, в регионе работают украинские силы ПВО.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук также сообщил, что в регионе остается угроза иранских дронов-камикадзе.
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет отметил, что по Украине запущено несколько групп иранских дронов-камикадзе.
"Если слышите или видите их - звоните по телефону 102. Мы готовы их "погасить", - отметил Шайхет.
Напомним, сегодня ночью по всей территории Украины раздалась воздушная тревога, после чего в Киеве раздались взрывы.
К тому же вчера впервые российские войска применили для ударов по Украине ракетоносители в Каспийском море.
В своем сегодняшнем обрашении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта ночная атака свидетельствует о том, что россияне боятся и остались такими же "жалкими террористами".
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