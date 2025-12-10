В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

Сьогодні в деяких містах України у різних областях випав сніг. Десь його вже помічали раніше, для інших локацій - він став першим у цьому зимовому сезоні.
Докладніше про ситуацію зі снігом в Україні сьогодні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:50 10 грудня 2025 року на горі Піп Іван було хмарно.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 6 м/с.
При цьому температура повітря становила -2°C.
Виходячи з опублікованого фото (авторства ДСНС Франківщини), на вершинах гір - подекуди сніг.
При цьому варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Вночі суттєво засніжило у Харкові.
Згідно з інформацією прес-служби Харківської міської ради у Telegram, бригади спеціалізованого комунального підприємства (СКП) "Харківзеленбуд" ще вдосвіта почали розчищати сніг на доріжках та алеях.
"Щоб харків'янам зранку було зручно пересуватися містом", - пояснили громадянам і опублікували відповідні кадри.
Про перший сніг повідомили також у Запоріжжі.
На сторінці "Перший Запорізький" у Facebook уточнили, що сніг у місті - невеликий, але "все одно додає трішки новорічного настрою".
"У місті одразу з'являється відчуття зими", - додали автори публікації.
Дивлячись на оприлюднені кадри дійсно можна побачити лапатий сніг, який затримався на землі, рослинах, деревах, тротуарах і будівлях.
Тим часом у КП "Запоріжремсервіс" повідомили, що знають, як зустрічати перший сніг.
"Спецтехніка вийшла у місто та працює на внутрішньоквартальних дорогах", - розповіли українцям у Facebook.
Уточнюється, що "посипні матеріали було підготовано до сезону як годиться - заздалегідь - тож сьогодні ще вдосвіта робітники автотранспортної служби обробляють проїзди, приділяючи особливу увагу спускам/підйомам".
"Зрання стали до справи й двірники "Запоріжремсервісу": прибирають сніг на пішохідних зонах прибудинкових територій. Хай зимова погода буде лише в радість", - підсумували у комунальному підприємстві й опублікували відповідні фото.
Про перший сніг повідомило сьогодні також комунальне підприємство "Рідне місто" Самарівської міської ради Дніпропетровської області.
Зазначається, що сьогодні Самар зустрівся з першими ознаками зими - мокрим снігом і слизькими дорогами, тож комунальники вийшли на чергування і "працюють у штатному зимовому режимі".
Уточнюється, що ще з ночі спецтехніка КП "Рідне місто" на маршрутах:
"Пішохідні зони теж під контролем. Наші працівники активно очищають пішохідні переходи та тротуари, щоб мешканці могли безпечно пересуватися містом", - повідомили місцевим мешканцям.
У комунальному підприємстві додали, що "команда працює на випередження, аби погодні "каруселі" не створювали незручностей для водіїв та пішоходів".
"Просимо всіх бути уважними - мокрий сніг швидко перетворюється на слизьку кірку. Зима тільки починається. Тримаємо ситуацію під контролем", - підсумували у КП "Рідне місто".
Зустрічають зимову погоду у повній готовності й комунальники міста Дніпро - зночі чистять сніг на дорогах і тротуарах.
У прес-службі Дніпровської міської ради уточнили, що станом на 7 ранку на вулицях міста працювали: 41 піскорозкидач, 4 навантажувачі, 7 одиниць мінітехніки та 500 працівників.
Вони забезпечували безпечний проїзд і пересування містом (при цьому було використано щонайменше 870 тонн протиожеледного матеріалу).
"Роботи тривають - комунальники продовжують очищувати дороги та тротуари, щоб Дніпро залишався безпечним у будь-яку погоду. Будьте уважні на дорогах та бережіть себе", - підсумували у міськраді.
Кадрами засніженого Дніпра поділились також на сторінці "Інформатор Дніпро" у Facebook.
Чимало снігу випало також у Полтаві.
Згідно з інформацією Telegram-каналу "Ми - Полтава", ранок для місцевих мешканців і гостей міста був по-справжньому зимовим.
При цьому вже незабаром громадянам повідомили про "іншу сторону сніжної погоди".
"На зупинках сьогодні суцільне багно й калюжі", - уточнили автори публікації.
Тим часом в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла, що перший сніг Полтавська громада зустріла в повній готовності.
"Полтавське КАТП-1628 розпочало прибирання снігу на дорогах міста опівночі, задіявши всю техніку, що була на чергуванні. О 2:00 на маршрути вивели додаткові машини", - поділилась вона.
Крім того, для безпечного руху пішоходів почали свою роботу раніше двірники - не о 7:00, а вже о 6:00.
"Пріоритет - входи в під'їзди, доріжки, тротуари та ключові пішохідні маршрути громади", - зауважила представниця Полтавської міської ради.
Згідно з її інформацією, "нині ситуація контрольована".
"Комунальні служби продовжують роботу, щоб вулиці Полтавської громади залишалися чистими й безпечними", - підсумувала Ямщикова.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 10 грудня погода очікується хмарною.
Вдень у південно-східній частині України - невеликий дощ.
На сході та північному сході країни - дощ із мокрим снігом.
Подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень:
Насамкінець синоптики пояснили, що така погода сьогодні зумовлена тим, що в Україну з північного заходу швидко переміщується атмосферний фронт.
Нагадаємо, що вчора (9 грудня) сніг помітили мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України.
Тим часом раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що погода в Україні впродовж поточного тижня дещо зміниться (у порівнянні з попереднім).
Крім того, експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.