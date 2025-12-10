В Украине снова заснежило: где сегодня побелели улицы (фото, видео)

Что было с погодой на высокогорье с утра

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:50 10 декабря 2025 года на горе Поп Иван было облачно.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 6 м/с.

При этом температура воздуха составляла -2°C.

Исходя из опубликованного фото (авторства ГСЧС Франковщины), на вершинах гор - местами снег.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

При этом стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Где еще в Украине выпал сегодня снег

Ночью существенно заснежило в Харькове.

Согласно информации пресс-службы Харьковского городского совета в Telegram, бригады специализированного коммунального предприятия (СКП) "Харьковзеленстрой" еще на рассвете начали расчищать снег на дорожках и аллеях.

"Чтобы харьковчанам утром было удобно передвигаться по городу", - объяснили гражданам и опубликовали соответствующие кадры.

О первом снеге сообщили также в Запорожье.

На странице "Перший Запорізький" в Facebook уточнили, что снег в городе - небольшой, но "все равно добавляет немного новогоднего настроения".

Публикация "Перший Запорізький" (скриншот: facebook.com/1newszp)

"В городе сразу появляется ощущение зимы", - добавили авторы публикации.

Глядя на обнародованные кадры действительно можно увидеть лапатый снег, который задержался на земле, растениях, деревьях, тротуарах и зданиях.

Первый снег в Запорожье (кадры из видео: facebook.com/1newszp)

Тем временем в КП "Запорожремсервис" сообщили, что знают, как встречать первый снег.

"Спецтехника вышла в город и работает на внутриквартальных дорогах", - рассказали украинцам в Facebook.

Уточняется, что "посыпочные материалы были подготовлены к сезону как положено - заранее - поэтому сегодня еще на рассвете рабочие автотранспортной службы обрабатывают проезды, уделяя особое внимание спускам/подъемам".

"С утра приступили к делу и дворники "Запорожремсервиса": убирают снег на пешеходных зонах придомовых территорий. Пусть зимняя погода будет только в радость", - подытожили в коммунальном предприятии и опубликовали соответствующие фото.

О первом снеге сообщило сегодня также коммунальное предприятие "Рідне місто" Самаровского городского совета Днепропетровской области.

Отмечается, что сегодня Самар встретился с первыми признаками зимы - мокрым снегом и скользкими дорогами, поэтому коммунальщики вышли на дежурство и "работают в штатном зимнем режиме".

Уточняется, что еще с ночи спецтехника КП "Родной город" на маршрутах:

очищает дороги от снега;

обрабатывает покрытие противогололедной смесью;

следит за тем, чтобы движение было максимально безопасным.

"Пешеходные зоны тоже под контролем. Наши работники активно очищают пешеходные переходы и тротуары, чтобы жители могли безопасно передвигаться по городу", - сообщили местным жителям.

В коммунальном предприятии добавили, что "команда работает на опережение, чтобы погодные "карусели" не создавали неудобств для водителей и пешеходов".

"Просим всех быть внимательными - мокрый снег быстро превращается в скользкую корку. Зима только начинается. Держим ситуацию под контролем", - подытожили в КП "Рідне місто".

Встречают зимнюю погоду в полной готовности и коммунальщики города Днепр - с ночи чистят снег на дорогах и тротуарах.

Публикация Днепровского городского совета (скриншот: facebook.com/dneprorada)

В пресс-службе Днепровского городского совета уточнили, что по состоянию на 7 утра на улицах города работали: 41 пескоразбрасыватель, 4 погрузчика, 7 единиц минитехники и 500 работников.

Техника на дороге (фото: dniprorada.gov.ua)

Они обеспечивали безопасный проезд и передвижение по городу (при этом было использовано не менее 870 тонн противогололедного материала).

Работа коммунальщиков города (фото: dniprorada.gov.ua)

"Работы продолжаются - коммунальщики продолжают очищать дороги и тротуары, чтобы Днепр оставался безопасным в любую погоду. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя", - подытожили в горсовете.

Снег в Днепре (фото: dniprorada.gov.ua)

Кадрами заснеженного Днепра поделились также на странице "Інформатор Дніпро" в Facebook.

Немало снега выпало также в Полтаве.

Согласно информации Telegram-канала "Ми - Полтава", утро для местных жителей и гостей города было по-настоящему зимним.

При этом уже вскоре гражданам сообщили о "другой стороне снежной погоды".

"На остановках сегодня сплошная грязь и лужи", - уточнили авторы публикации.

Тем временем и. о. городского главы Полтавы Екатерина Ямщикова рассказала, что первый снег Полтавская громада встретила в полной готовности.

"Полтавское КАТП-1628 начало уборку снега на дорогах города в полночь, задействовав всю технику, которая была на дежурстве. В 2:00 на маршруты вывели дополнительные машины", - поделилась она.

Кроме того, для безопасного движения пешеходов начали свою работу раньше дворники - не в 7:00, а уже в 6:00.

"Приоритет - входы в подъезды, дорожки, тротуары и ключевые пешеходные маршруты громады", - отметила представительница Полтавского городского совета.

Согласно ее информации, "сейчас ситуация контролируемая".

"Коммунальные службы продолжают работу, чтобы улицы Полтавской громады оставались чистыми и безопасными", - подытожила Ямщикова.

Что прогнозируют синоптики на сегодня

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 10 декабря погода ожидается облачной.

Днем в юго-восточной части Украины - небольшой дождь.

На востоке и северо-востоке страны - дождь с мокрым снегом.

Местами - гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем:

в среднем по Украине - от 4 до 9 градусов тепла;

на востоке и северо-востоке страны - от 0 до 5 градусов тепла.

В завершение синоптики объяснили, что такая погода сегодня обусловлена тем, что в Украину с северо-запада быстро перемещается атмосферный фронт.

Прогноз погоды на среду, 10 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)