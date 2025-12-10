У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела

У Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки в Києві мати Дмитра Каденюка - Віра Каденюк, вдова першого космонавта незалежної України - виявила тіло свого 41-річного сина, повідомили співрозмовники.

За словами знайомих родини, Дмитра знайшли біля вхідних дверей. Чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи.

Передсмертної записки, попередньо, не виявили, а характер поранень, теж за попередніми даними, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України - умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Фото: Дмитро Каденюк (uhsp.edu.ua)

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини - зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.

Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

Довідково

Якісь детальні біографічні дані про Дмитра Каденюка (за винятком 41 ріку) не оприлюднено. Втім, нагадаємо, що його батько Леонід Каденюк - український льотчик-випробувач 1-го класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший космонавт незалежної України.

Він народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Чернівецької області в родині вчителів. Мрія про космос зародилась у Каденюка у віці 10 років, після польоту Юрія Гагаріна.

Леонід Каденюк був одружений, виховував двох синів.

Закінчив Чернівецьке авіаційно-спортивне училище, згодом - Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків. Працював льотчиком-випробувачем у радянській космічній програмі.

Після розпаду Радянського Союзу він увійшов до групи космонавтів Національного космічного агентства України. Коли з’явилася програма україно-американського космічного співробітництва і шанс на політ українця на борту американського космічного корабля, написав заяву про бажання взяти участь у конкурсі. І знову він став найкращим серед претендентів - це визнала як українська комісія, так і американська.

У 1997 році став першим космонавтом незалежної України - здійснив космічний політ на шатлі NASA "Columbia" у складі міжнародної місії STS-87. Під час польоту проводив біологічні експерименти та наукові дослідження.

Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України і прозвучав український гімн. Також він узяв з собою в політ томик "Кобзаря".

Леонід Каденюк досконало знав різні типи космічних кораблів та літав більш ніж на 50 типах літаків різного призначення, здебільшого - винищувачах. Загалом провів у небі більше 2 400 годин.

Повернувшись в Україну, генерал-майор Леонід Каденюк проходив службу в лавах ЗСУ: обіймав посади начальника авіації військ ППО України, помічника президента України з питань авіації і космонавтики, заступника генерального інспектора Генеральної військової інспекції при президентові України, радника президента України з питань авіації і космонавтики, у 2002 році був обраний народним депутатом України.

Помер 31 січня 2018 від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Похований на Байковому кладовищі.