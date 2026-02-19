Без України? Зеленський заявив, що США обговорюють з Росією нову угоду щодо НАТО

Американці та росіяни обговорюють новий документ між НАТО та Росією. Він може стосуватися вступу України до Альянсу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Читайте також: Зеленський про вступ до НАТО: Україна все виконала, рішення за Альянсом
"Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із Росією - між НАТО і Росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все", - зазначив президент.
Водночас Зеленський наголосив, що для нього важливо, щоб США обговорювали потенційне місце України в НАТО з Києвом, а не лише з Москвою.
"Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть", - додав глава держави.
Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
Напередодні зустрічі українська влада офіційно анонсувала, що планує поговорити про те, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню. Також Київ порушив тему "енергетичного перемир'я".
Президент України Володимир Зеленський розповів, що у ході дводенних переговорів у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці. Водночас він зауважив, що обговорення політичних питань були складними.
Крім того, Зеленський заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.
Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.
А керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, "розмова була непростою, але важливою".
Пізніше в МЗС України анонсували, що Київ і Москва вже домовилися про новий раунд переговорів. Цю ж домовленість підтвердив глава російської делегації Володимир Мединський.
Водночас Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану анонсував, що четвертий раунд перемовин знову буде у Швейцарії. Крім того, він заявив, що хотів би зустрічі до кінця лютого.