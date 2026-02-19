Без України? Зеленський заявив, що США обговорюють з Росією нову угоду щодо НАТО

"Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із Росією - між НАТО і Росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все", - зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що для нього важливо, щоб США обговорювали потенційне місце України в НАТО з Києвом, а не лише з Москвою.

"Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть", - додав глава держави.