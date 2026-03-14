Кешбек на пальне: як нараховуватимуть гроші та на що можна витратити

Зростання цін на пальне в Україні: що відомо
Ціни на паливо на українських АЗС продовжують зростати. Причини підвищення цін частково пов’язані з ситуацією на світовому ринку. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціна на нафту Brent підскочила вище 100 доларів за барель.
Внутрішній ринок теж впливає на подорожчання: Україна імпортує близько 85% світлих нафтопродуктів через зупинку найбільшого НПЗ. Водночас зростає попит серед водіїв, скорочуються запаси, дорожчає логістика та зменшується пропозиція від європейських постачальників.
Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.