Кешбек на пальне: як нараховуватимуть гроші та на що можна витратити

Після того, як почалося значне підвищення цін на пальне в Україні, президент Володимир Зеленський анонсував програму для споживачів дизеля, бензину й автогазу в Україні. Програма працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.

Механіка нарахування коштів за пальне матиме свої особливості. Зокрема, передбачається, що розмір компенсації не буде фіксованим: на різні види пального (бензин, дизель або газ) будуть встановлені різні відсотки кешбеку. Виплачувати будуть до 15% відшкодування за придбане пальне:

15% за дизельне пальне;

10% за бензин;

5% за автогаз.

"Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян", - повідомила 12 березня прем'єр-міністр України Свириденко.

Кешбек за пальне не виплачуватиметься готівкою. Усі накопичені бонуси автоматично надходитимуть на ту саму картку "Національний кешбек", яку громадяни вже використовують для отримання компенсації за купівлю українських товарів.

На що можна витратити кешбек за пальне

Використання "паливного" кешбеку буде обмежене тими ж правилами, що й основна програма. Витрачати отримані кошти за пальне можна буде на той же самий перелік товарів, що й нацкешбек. Конкретно мається на увазі: