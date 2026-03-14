Кэшбек на топливо: как будут начислять деньги и на что можно потратить

Рост цен на топливо в Украине: что известно
Цены на топливо на украинских АЗС продолжают расти. Причины повышения цен частично связаны с ситуацией на мировом рынке. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть Brent подскочила выше 100 долларов за баррель.
Внутренний рынок тоже влияет на подорожание: Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов из-за остановки крупнейшего НПЗ. В то же время растет спрос среди водителей, сокращаются запасы, дорожает логистика и уменьшается предложение от европейских поставщиков.
Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.